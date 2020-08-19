Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Na próxima rodada da Série B, CSA pode ter mais uma opção para a zaga

Contratado recentemente após deixar o Sport, zagueiro Cléberson teve situação regularizada junto ao BID da Confederação Brasileira de Futebol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2020 às 13:14

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 13:14

Crédito: Divulgação/CSA
Depois de uma sequência de informações ruins tanto no aspecto esportivo como sanitário no CSA, clube profundamente afetado por casos de Covid-19 em seu plantel, parece que, aos poucos, o noticiário do Marujo toma viés de melhora.
Tendo sido derrotado na última partida da Série B fora de casa pelo Operário-PR, o clube de Maceió ganhou nessa quarta-feira (19) uma alternativa para o sistema defensivo com a devida regularização burocrática do zagueiro Cléberson junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Oficialmente, o jogador já pertencia ao CSA depois de ter sido anunciado na última semana em acordo onde o clube não precisou pagar a taxa de transferência, já que o vínculo entre Cléberson e Sport findou no último mês de julho.
Agora, o único obstáculo que pode impedir o defensor de ser peça válida ao CSA na próxima partida pela Série B, prevista para ocorrer na próxima sexta-feira (21) frente a Ponte Preta no Estádio Rei Pelé, seria um resultado positivo para o novo coronavírus em teste que deve ser feito ainda nessa quarta.
Em caso de resultado negativo, Cléberson pode entrar em equipe que, afetada justamente pelo vírus, não conseguiu repetir a dupla de zaga nos dois compromissos que fez na competição. Enquanto diante do Guarani atuaram Alan Costa e Luciano Castán, diante do Operário quem compôs o setor foram Caio e Castán.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro
Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados