Na próxima rodada da Série B, CSA pode ter mais uma opção para a zaga

Crédito: Divulgação/CSA

Depois de uma sequência de informações ruins tanto no aspecto esportivo como sanitário no CSA, clube profundamente afetado por casos de Covid-19 em seu plantel, parece que, aos poucos, o noticiário do Marujo toma viés de melhora.

Tendo sido derrotado na última partida da Série B fora de casa pelo Operário-PR, o clube de Maceió ganhou nessa quarta-feira (19) uma alternativa para o sistema defensivo com a devida regularização burocrática do zagueiro Cléberson junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Oficialmente, o jogador já pertencia ao CSA depois de ter sido anunciado na última semana em acordo onde o clube não precisou pagar a taxa de transferência, já que o vínculo entre Cléberson e Sport findou no último mês de julho.

Agora, o único obstáculo que pode impedir o defensor de ser peça válida ao CSA na próxima partida pela Série B, prevista para ocorrer na próxima sexta-feira (21) frente a Ponte Preta no Estádio Rei Pelé, seria um resultado positivo para o novo coronavírus em teste que deve ser feito ainda nessa quarta.