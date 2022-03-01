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Na prorrogação, Tottenham sofre derrota para o Middlesbrough e está eliminado da Copa da Inglaterra

Clube da segunda divisão do Campeonato Inglês marca na prorrogação e elimina os Spurs nas oitvas de final da Copa da Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 19:32

Publicado em 01 de Março de 2022 às 19:32

Na prorrogação, o Tottenham perdeu para o Middlesbrough por 1 a 0 e foi eliminado da Copa da Inglaterra. A equipe da casa não se intimidou, lutou e conseguiu a vitória sob os Spurs no fim do jogo. Na mesma competição, o Middlesbrough já havia eliminado o Manchester United.> Veja a tabela da Premier League
PRIMEIRO TEMPO MORNOO confronto na primeira etapa foi fraco. O Tottenham ficou mais com a bola, mas não soube aproveitar as poucas oportunidades que criou. Enquanto o Middlesbrough apostou nos contra-ataques, mas sem sucesso.
MIDDLESBROUGH NA FRENTE!Em 8º lugar na segunda divisão do Campeonato Inglês, a equipe do Middlesbrough é inferior à do Tottenham. Porém, o time da casa lutou e conseguiu o gol do segundo tempo da prorrogação. Aos dois minutos, Crooks enfiou para Josh Coburn dentro da área, que bateu cruzado e marcou o gol que deu a classificação na Copa da Inglaterra.
SEQUÊNCIAO Tottenham volta a campo somente na segunda-feira. Em busca de uma vaga em competições europeias, os Spurs vão enfrentar o Everton pela Premier League.
Crédito: TottenhamestáeliminadodaCopadaInglaterra(Foto:LindseyParnaby/AFP

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