  • Na prorrogação, Milan vence Genoa e se classifica às quartas de final da Copa da Itália
futebol

Na prorrogação, Milan vence Genoa e se classifica às quartas de final da Copa da Itália

Genoa abriu o placar, mas sofreu o empate no segundo tempo; na prorrogação, Rafael Leão e Saelemaekers marcaram e decidiram
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 19:40

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:40

O Milan venceu de virada o Genoa por 3 a 1 no San Siro pelas oitavas de final da Copa Itália. O Genoa saiu na frente do placar, mas não conseguiu manter o ritmo na segunda etapa e sofreu o empate. Na prorrogação, os Rossoneros marcaram duas vezes e garantiram a classificação às quartas de final.> Veja a classificação do Campeonato Italiano
GENOA NA FRENTE!Apesar da superioridade do Milan em campo, quem abriu o placar foi o Genoa. Aos 17 minutos, Portanova cobrou escanteio na área e o zagueiro Ostigard subiu alto para cabecear forte para o fundo das redes.
MILAN EMPATA!A equipe Rossonera dominou a segunda etapa e controlou as ações do jogo. Dessa forma, o Milan conseguiu o gol de empate. Aos 29 minutos, Theo Hernández recebeu na esquerda e cruzou na medida para Giroud marcar de cabeça.
RAFAEL LEÃO DECIDE!Com o empate no tempo regulamentar, a decisão foi para a prorrogação. O atacante Rafael Leão marcou e deu a classificação ao Milan. Aos 12 minutos da primeira etapa da prorrogação, Brahim Diaz cobrou falta rápido e tocou para Rafael Leão na esquerda, que recebeu e tentou cruzar, mas a bola enganou e encobriu o goleiro.
FECHOU O PLACAR!O Genoa não conseguiu impor seu ritmo e o Milan sacramentou a classificação com mais um gol. Aos sete minutos da segunda etapa da prorrogação, Theo Hernandez carregou para dentro da área e rolou para Saelemaekers definir o resultado.
SEQUÊNCIAO Milan volta a campo na segunda-feira, para enfrentar o Spezia, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto o Genoa joga com a Fiorentina, também na segunda-feira.
Este vídeo pode te interessar

