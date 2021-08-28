AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Na primeira partida sem Cristiano Ronaldo, Juventus perde para o Empoli em casa

Com gol de Leonardo Mancuso, Empoli vence a Juventus no Allianz Stadium em primeira partida da Velha Senhora sem CR7...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 17:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 17:41
Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
Neste sábado, o Empoli mostrou a grande zebra da segunda rodada da Serie A Italiana. Visitantes no Allianz Stadium, o time do Empoli venceu a Juventus pelo placar de 1 a 0 com um gol marcado por Leonardo Mancuso na primeira partida da Juve sem CR7.
Veja a tabela do ItalianoPRIMEIRO TEMPOA Juventus não conseguiu estabelecer uma grande superioridade na primeira etapa da partida deste sábado. Apesar das sete finalizações da equipe da casa, as oportunidades não foram bem aproveitadas pelo time treinado por Massimiliano Allegri.
A grande surpresa surgiu já no primeiro tempo, aos 21 minutos de partida, quando o Empoli abriu o placar com um gol de Leonardo Mancuso. Os visitante tiveram um bom volume ofensivo nos 45 minutos iniciais para fazer o primeiro do jogo.
SEGUNDO TEMPONa etapa final, a Juventus encontrou a necessidade de avançar para o ataque em busca de um empate ou até mesmo da virada. A Velha Senhora conseguiu onze finalizações mas, novamente, não soube aproveitá-las para marcar um gol.
Com a vantagem no placar, o Empoli teve a percepção de que seria difícil aumentar a diferença ou até de segurar o resultado. Ainda assim, a equipe visitante soube se defender. Bem sucedidos, os jogadores do Empoli saíram com mais três pontos no placar.
SEQUÊNCIAA Juventus enfrenta o Napoli às 13h (de Brasília) do dia 12 de setembro. O Empoli entra em campo no mesmo dia e no mesmo horário para enfrentar o Venezia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista de Itarana
Polícia Militar, Itarana e Vitória: 28 mil vagas em concursos e seleções
SML de Linhares, no Norte do ES
Professor morre após acidente entre duas motocicletas em São Mateus
Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz
Portos brasileiros ampliam capacidade para exportar petróleo do pré-sal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados