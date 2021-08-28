Na primeira partida sem Cristiano Ronaldo, Juventus perde para o Empoli em casa

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

Neste sábado, o Empoli mostrou a grande zebra da segunda rodada da Serie A Italiana. Visitantes no Allianz Stadium, o time do Empoli venceu a Juventus pelo placar de 1 a 0 com um gol marcado por Leonardo Mancuso na primeira partida da Juve sem CR7.

Veja a tabela do ItalianoPRIMEIRO TEMPOA Juventus não conseguiu estabelecer uma grande superioridade na primeira etapa da partida deste sábado. Apesar das sete finalizações da equipe da casa, as oportunidades não foram bem aproveitadas pelo time treinado por Massimiliano Allegri.

A grande surpresa surgiu já no primeiro tempo, aos 21 minutos de partida, quando o Empoli abriu o placar com um gol de Leonardo Mancuso. Os visitante tiveram um bom volume ofensivo nos 45 minutos iniciais para fazer o primeiro do jogo.

SEGUNDO TEMPONa etapa final, a Juventus encontrou a necessidade de avançar para o ataque em busca de um empate ou até mesmo da virada. A Velha Senhora conseguiu onze finalizações mas, novamente, não soube aproveitá-las para marcar um gol.

Com a vantagem no placar, o Empoli teve a percepção de que seria difícil aumentar a diferença ou até de segurar o resultado. Ainda assim, a equipe visitante soube se defender. Bem sucedidos, os jogadores do Empoli saíram com mais três pontos no placar.