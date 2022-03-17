Na Premier League, jovem prende o pescoço na trave durante o jogo entre Everton e Newcastle; Veja o vídeo

Na partida entre Everton e Newcastle, pela Premier League, uma cena inusitada aconteceu no Goodison Park, na tarde desta quinta (17). Um homem invadiu o campo e prendeu seu pescoço contra a trave, usando um lacre, paralisando o jogo por seis minutos.A segurança agiu rápido para conter o invasor e foi necessário utilizar um alicate gigante para tirar o homem preso à baliza. Mesmo após ser retirado, ele resistiu e saiu carregado pelos seguranças do estádio. O invasor usava uma camisa laranja escrita "Just Stop Oil" ("Apenas pare o petróleo, em inglês), que é o nome de um grupo ativista que defende o fim do uso do petróleo como fonte de energia.Jovem foi contido pelos seguranças (ANTHONY DEVLIN/AFO)Nas redes sociais, o grupo revelou a identidade do jovem: Louis, de 21 anos. Os ativistas criticam a decisão do governo britânico de financiar novos campos de petróleo: