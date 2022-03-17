Na Premier League, jovem prende o pescoço na trave durante o jogo entre Everton e Newcastle; Veja o vídeo

Na partida entre Everton e Newcastle, pela Premier League, uma cena inusitada aconteceu no Goodison Park, na tarde desta quinta (17). Um homem invadiu o campo e prendeu seu pescoço contra a trave, usando um lacre, paralisando o jogo por seis minutos.A segurança agiu rápido para conter o invasor e foi necessário utilizar um alicate gigante para tirar o homem preso à baliza. Mesmo após ser retirado, ele resistiu e saiu carregado pelos seguranças do estádio. O invasor usava uma camisa laranja escrita "Just Stop Oil" ("Apenas pare o petróleo, em inglês), que é o nome de um grupo ativista que defende o fim do uso do petróleo como fonte de energia.Jovem foi contido pelos seguranças (ANTHONY DEVLIN/AFO)Nas redes sociais, o grupo revelou a identidade do jovem: Louis, de 21 anos. Os ativistas criticam a decisão do governo britânico de financiar novos campos de petróleo:
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- Estamos em 2022 e é hora de fazer algo e não ficar parado. É hora de agir como se fosse uma emergência. Relatos após relatos estão me dizendo que meu futuro será terrível, e meu governo está me dizendo para não me preocupar. Mas temos uma escolha. Podemos escolher e ressaltar que nosso clima está acabando - disse Louis, em declarações divulgadas pelo grupo.