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futebol

Na ponta da tabela, Juventus visita o Sassuolo pelo Campeonato Italiano

Líder isolada da Serie A, a Velha Senhora só perdeu quatro jogos nesta temporada...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 19:09

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 19:09
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus visitará o Sassuolo, nesta quarta-feira (15), às 16h45 (horário de Brasília). A Velha Senhora quer voltar a vencer depois de dois jogos sem triunfos.
LÍDER ISOLADOA Juventus é a líder do Campeonato Italiano. A Velha Senhora soma 76 pontos e tem oito de vantagem para a vice-líder Lazio. A equipe de Turim quer vencer para continuar com a folga de pontuação.
AINDA DÁ?Por outro lado, o Sassuolo quer a vitória para tentar sonhar com uma classificação para a Liga Europa do próximo ano. O clube vive um bom momento. Nas últimas cinco partidas, venceu quatro e empatou uma. Na rodada anterior, venceu a Lazio por 2 a 1.
FALA, PROFESSOR"É uma equipe com tendência a driblar fora do comum. Eles conseguem tirar a bola de seus oponentes e marcar em cima. Quando jogam contra os grandes times, não exitam. De Zerbi é um treinador que impressiona, tem ideias e tenta aplicá-las. Parece-me o mais interessante dos jovens técnicos", disse Maurizio Sarri, treinador da Juventus.
RETROSPECTO DO CONFRONTOOs dois clubes se enfrentaram 13 vezes. A Juventus leva ampla vantagem, com 10 vitórias. O Sassuolo triunfou apenas uma vez e houve dois empates.

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