Na ponta da tabela, Juventus visita o Sassuolo pelo Campeonato Italiano

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus visitará o Sassuolo, nesta quarta-feira (15), às 16h45 (horário de Brasília). A Velha Senhora quer voltar a vencer depois de dois jogos sem triunfos.

LÍDER ISOLADOA Juventus é a líder do Campeonato Italiano. A Velha Senhora soma 76 pontos e tem oito de vantagem para a vice-líder Lazio. A equipe de Turim quer vencer para continuar com a folga de pontuação.

AINDA DÁ?Por outro lado, o Sassuolo quer a vitória para tentar sonhar com uma classificação para a Liga Europa do próximo ano. O clube vive um bom momento. Nas últimas cinco partidas, venceu quatro e empatou uma. Na rodada anterior, venceu a Lazio por 2 a 1.

FALA, PROFESSOR"É uma equipe com tendência a driblar fora do comum. Eles conseguem tirar a bola de seus oponentes e marcar em cima. Quando jogam contra os grandes times, não exitam. De Zerbi é um treinador que impressiona, tem ideias e tenta aplicá-las. Parece-me o mais interessante dos jovens técnicos", disse Maurizio Sarri, treinador da Juventus.