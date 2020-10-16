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futebol

Na perseguição ao líder Benfica, Porto e Sporting duelam no Português

Ambos com 6 pontos, os clubes querem seguir na cola do Benfica (9). Partida pode marcar a reestreia de João Mário com a camisa do Sporting...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 16:00

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 16:00

Crédito: AFP
Dois dos grandes favoritos ao título português protagonizam, neste sábado, o primeiro clássico da temporada 2020/21. Em partida válida pela 4ª rodada, Sporting e Porto duelam no José Alvalade, às 16h30 (de Brasília), e têm o mesmo objetivo: seguir na cola do Benfica na tabela. Além disso, o jogo marca o confronto do melhor ataque (Porto) contra a melhor defesa (Sporting) da competição até aqui.Por um lado, o Sporting está invicto no torneio, mas tem um jogo a menos que os demais clubes. Atualmente na 4ª posição, com seis pontos, os Leões querem manter os 100% de aproveitamento e contam com a melhor defesa do torneio para conter o Porto. A equipe não levou nenhum gol nas duas partidas disputadas e pode contar com a reestreia do meia João Mário, que chegou por empréstimo da Inter de Milão.
Já o Porto começou o campeonato com duas vitórias, mas foi derrotado pelo Marítimo na última rodada. A equipe comandada por Sérgio Conceição marcou 10 gols em três partidas e tem o melhor ataque da competição. Por outro lado, os Dragões perderam dois jogadores importantes no fim da janela de transferências: Alex Telles foi contratado pelo Manchester United e o capitão Danilo foi negociado com o PSG.Confira os outros jogos de sábado no Português:
11h30 - (7º) Gil Vicente x Tondela (17º)
11h30 - (5º) Marítimo x Portimonense (16º)
14h - (12º) Sporting Braga x CD Nacional (6º)

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