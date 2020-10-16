Na perseguição ao líder Benfica, Porto e Sporting duelam no Português

Dois dos grandes favoritos ao título português protagonizam, neste sábado, o primeiro clássico da temporada 2020/21. Em partida válida pela 4ª rodada, Sporting e Porto duelam no José Alvalade, às 16h30 (de Brasília), e têm o mesmo objetivo: seguir na cola do Benfica na tabela. Além disso, o jogo marca o confronto do melhor ataque (Porto) contra a melhor defesa (Sporting) da competição até aqui.Por um lado, o Sporting está invicto no torneio, mas tem um jogo a menos que os demais clubes. Atualmente na 4ª posição, com seis pontos, os Leões querem manter os 100% de aproveitamento e contam com a melhor defesa do torneio para conter o Porto. A equipe não levou nenhum gol nas duas partidas disputadas e pode contar com a reestreia do meia João Mário, que chegou por empréstimo da Inter de Milão.