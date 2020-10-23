Na parte de baixo da tabela, Manchester United recebe o Chelsea precisando vencer

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Um "jogo de seis pontos" na próxima rodada. Neste sábado, o Manchester United recebe o Chelsea, às 13h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada da Premier League. Os Red Devils precisam vencer para deixar a parte de baixo da tabela.DISTÂNCIA CURTANa 15ª colocação, o Manchester United tem um jogo a menos que o Chelsea e dois pontos a menos. Em caso de vitória, ultrapassaria os Blues. Caso perca, o time de Londres abriria cinco pontos de vantagem. É um jogo extremamente importante para os Red Devils.

NOVO GOLEADOR?Solskjaer confirmou que Edinson Cavani poderá estrear pelo Manchester United neste final de semana. O treinador dos Red Devils disse que o uruguaio treina bem e que deverá estar na partida.

POSSÍVEIS VOLTASCom Bailly e Lingard lesionados, Solskjaer deve ter o retorno de Mason Greenwood e Harry Maguire. Anthony Martial segue fora pela expulsão contra o Tottenham. Pelo lado do Chelsea, Kepa Arrizabalaga e Billy Gilmour estão fora.