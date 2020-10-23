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futebol

Na parte de baixo da tabela, Manchester United recebe o Chelsea precisando vencer

Time de Solskjaer venceu apenas duas partidas de quatro disputadas.
Blues jogou um jogo a mais e tem dois pontos de vantagem...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2020 às 14:03

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 14:03

Crédito: Andy Rain / POOL / AFP
Um "jogo de seis pontos" na próxima rodada. Neste sábado, o Manchester United recebe o Chelsea, às 13h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada da Premier League. Os Red Devils precisam vencer para deixar a parte de baixo da tabela.DISTÂNCIA CURTANa 15ª colocação, o Manchester United tem um jogo a menos que o Chelsea e dois pontos a menos. Em caso de vitória, ultrapassaria os Blues. Caso perca, o time de Londres abriria cinco pontos de vantagem. É um jogo extremamente importante para os Red Devils.
NOVO GOLEADOR?Solskjaer confirmou que Edinson Cavani poderá estrear pelo Manchester United neste final de semana. O treinador dos Red Devils disse que o uruguaio treina bem e que deverá estar na partida.
POSSÍVEIS VOLTASCom Bailly e Lingard lesionados, Solskjaer deve ter o retorno de Mason Greenwood e Harry Maguire. Anthony Martial segue fora pela expulsão contra o Tottenham. Pelo lado do Chelsea, Kepa Arrizabalaga e Billy Gilmour estão fora.
FALA, LAMPARD- O Manchester United é uma equipe muito boa, jogamos com eles o suficiente no ano passado para saber disso, e não estou preocupado com o que pode ter acontecido em jogos anteriores. Tem havido uma incerteza na vida e no jogo que trouxe a imprevisibilidade que vimos no início da temporada, mas só temos que nos concentrar em nós mesmos - disse o treinador dos Blues.

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