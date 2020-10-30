Na parte de baixo da tabela, Manchester City visita o Sheffield em busca de recuperação no Inglês

Mesmo com um jogo a menos que os demais participantes, o Manchester City teve um início irregular no Campeonato Inglês e amarga a 13ª posição da tabela. Foram três tropeços nas cinco rodadas disputadas e oito pontos conquistados, que acenderam o sinal de alerta no clube que costuma brigar pelo título. Em busca de recuperação, os Citizens visitam o 19º colocado Sheffield United, neste sábado, às 9h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Inglês.O clube chega com a moral elevada, após a grande vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira. No entanto, Pep Guardiola seguirá sofrendo com lesões do elenco e não poderá contar com Agüero, Fernandinho, Mendy. Além deles, Gabriel Jesus e Nathan Aké são dúvidas para a partida. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico catalão comentou sobre a situação deles e a importância do retorno.