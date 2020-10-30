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Na parte de baixo da tabela, Manchester City visita o Sheffield em busca de recuperação no Inglês

Atualmente na 13ª posição, clube comandado por Guardiola precisa vencer para subir na tabela. Adversário ainda não venceu na temporada...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 12:00
Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
Mesmo com um jogo a menos que os demais participantes, o Manchester City teve um início irregular no Campeonato Inglês e amarga a 13ª posição da tabela. Foram três tropeços nas cinco rodadas disputadas e oito pontos conquistados, que acenderam o sinal de alerta no clube que costuma brigar pelo título. Em busca de recuperação, os Citizens visitam o 19º colocado Sheffield United, neste sábado, às 9h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Inglês.O clube chega com a moral elevada, após a grande vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira. No entanto, Pep Guardiola seguirá sofrendo com lesões do elenco e não poderá contar com Agüero, Fernandinho, Mendy. Além deles, Gabriel Jesus e Nathan Aké são dúvidas para a partida. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico catalão comentou sobre a situação deles e a importância do retorno.
- Gabriel (Jesus) e Nathan (Aké) estão melhorando. Veremos como eles se sentem no treino desta tarde. É importante que comecem a estar com a equipe com a quantidade de jogos. É bom ter tantos jogadores. Quanto mais tivermos, melhor.
O Sheffield United, por sua vez, segue sem vencer na temporada. Em seis rodadas disputadas, o clube perdeu cinco e empatou uma, amargando a vice-lanterna. No entanto, se caracteriza por vender caro as derrotas. Na última rodada, os comandados por Chris Wilder até conseguiram sair na frente do placar diante do Liverpool em Anfield, mas levaram a virada no segundo tempo e perderam por 2 a 1. Contra Arsenal e Leeds United, também foram derrotados por placares magros - 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente.
Confira as prováveis escalações​Sheffield: Ramsdale; Basham, Egan, Stevens; Baldock, Lundstram, Ampadu, Berge, Osborn; McBurnie e Brewster​Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Gündogan; Foden, Sterling e Mahrez.

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