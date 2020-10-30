Na parte de baixo da tabela, Manchester City visita o Sheffield em busca de recuperação no Inglês

Mesmo com um jogo a menos que os demais participantes, o Manchester City teve um início irregular no Campeonato Inglês e amarga a 13ª posição da tabela. Foram três tropeços nas cinco rodadas disputadas e oito pontos conquistados, que acenderam o sinal de alerta no clube que costuma brigar pelo título. Em busca de recuperação, os Citizens visitam o 19º colocado Sheffield United, neste sábado, às 9h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Inglês.O clube chega com a moral elevada, após a grande vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira. No entanto, Pep Guardiola seguirá sofrendo com lesões do elenco e não poderá contar com Agüero, Fernandinho, Mendy. Além deles, Gabriel Jesus e Nathan Aké são dúvidas para a partida. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico catalão comentou sobre a situação deles e a importância do retorno.
- Gabriel (Jesus) e Nathan (Aké) estão melhorando. Veremos como eles se sentem no treino desta tarde. É importante que comecem a estar com a equipe com a quantidade de jogos. É bom ter tantos jogadores. Quanto mais tivermos, melhor.
O Sheffield United, por sua vez, segue sem vencer na temporada. Em seis rodadas disputadas, o clube perdeu cinco e empatou uma, amargando a vice-lanterna. No entanto, se caracteriza por vender caro as derrotas. Na última rodada, os comandados por Chris Wilder até conseguiram sair na frente do placar diante do Liverpool em Anfield, mas levaram a virada no segundo tempo e perderam por 2 a 1. Contra Arsenal e Leeds United, também foram derrotados por placares magros - 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente.
Confira as prováveis escalaçõesSheffield: Ramsdale; Basham, Egan, Stevens; Baldock, Lundstram, Ampadu, Berge, Osborn; McBurnie e BrewsterManchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Gündogan; Foden, Sterling e Mahrez.