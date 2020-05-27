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futebol

Na parada, Grêmio atinge déficit superior ao projetado por Bolzan

Com mais de dois meses de paralisação das competições, Tricolor trabalha com prejuízo da casa de R$ 30 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 13:39

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 13:39

Crédito: Eduardo Moura
No dia 20 de março, comentando sobre as suas projeções pensando no prejuízo acumulado da pausa de competições em decorrência da pandemia, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, disse ao portal 'Globo Esporte' na época que o clube imaginava um déficit na casa dos R$ 25 milhões.
Contudo, mais de dois meses depois e com os torneios ainda paralisados, o CEO do Imortal, Carlos Amadeo, já fala em um prejuízo na ordem de R$ 30 milhões em relação a queda na venda de produtos oficiais bem como a retirada de sócios em percentual de até 15% do quadro total.
Na última estatística, datada de fevereiro desse ano (antes da pausa), o clube contava com 91 mil sócios-torcedores em seu quadro.
Por isso, na entrevista que deu também ao 'Globo Esporte', Amadeo comenta sobre a ampliação do chamado Plano de Contingência do clube visando a redução de gastos. Nessa fase, além de ampliar o período de inatividade de outros setores do clube como as categorias de base e o futebol feminino, o Grêmio fez a higienização da sua loja física da GrêmioMania na Arena para fazer a reabertura nessa quarta-feira (27):
- Considerando que nossa primeira fase do plano prevê ausência de jogos e competições até 30 de junho, já trabalhamos na elaboração de uma segunda fase do plano de contingência, estendendo prazo e colocando novas ações. Isso mesmo que as competições possam retornar em meados de julho e agosto.
Além de pontuar que o Tricolor tem tomado medidas priorizando a manutenção do seu quadro de funcionários, o CEO do clube também falou em tom de pedido ao sócio-torcedor reforçando a postura adotada no início do mês de maio.
Na oportunidade, o Imortal promoveu descontos e iniciativas especiais para aqueles que mantiverem as suas mensalidades em dia na campanha batizada com um trecho do hino: "Unidos para o que der e vier".
- Os resultados financeiros de maio demonstram que o plano foi bem aceito, que se mantiveram de abril a maio adimplentes. É importante saudar o associado e torcedor do Grêmio, todos aqueles que puderem estar em dia no período de ausência de jogos. Será extremamente importante para manter as atividades do clube, com um grupo forte - agregou o dirigente.E MAIS:ELIGASUL lança torneio no Modo Coop inspirado na Copa do BrasilNapoli estaria irritado com 'vazamento' sobre a compra de EvertonConmebol decide penas de confusão no GreNal da LibertadoresAutorizado a negociar com Cebolinha, Napoli terá de subir a pedida junto ao clube E MAIS:

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