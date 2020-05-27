Na parada, Grêmio atinge déficit superior ao projetado por Bolzan

Crédito: Eduardo Moura

No dia 20 de março, comentando sobre as suas projeções pensando no prejuízo acumulado da pausa de competições em decorrência da pandemia, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, disse ao portal 'Globo Esporte' na época que o clube imaginava um déficit na casa dos R$ 25 milhões.

Contudo, mais de dois meses depois e com os torneios ainda paralisados, o CEO do Imortal, Carlos Amadeo, já fala em um prejuízo na ordem de R$ 30 milhões em relação a queda na venda de produtos oficiais bem como a retirada de sócios em percentual de até 15% do quadro total.

Na última estatística, datada de fevereiro desse ano (antes da pausa), o clube contava com 91 mil sócios-torcedores em seu quadro.

Por isso, na entrevista que deu também ao 'Globo Esporte', Amadeo comenta sobre a ampliação do chamado Plano de Contingência do clube visando a redução de gastos. Nessa fase, além de ampliar o período de inatividade de outros setores do clube como as categorias de base e o futebol feminino, o Grêmio fez a higienização da sua loja física da GrêmioMania na Arena para fazer a reabertura nessa quarta-feira (27):

- Considerando que nossa primeira fase do plano prevê ausência de jogos e competições até 30 de junho, já trabalhamos na elaboração de uma segunda fase do plano de contingência, estendendo prazo e colocando novas ações. Isso mesmo que as competições possam retornar em meados de julho e agosto.

Além de pontuar que o Tricolor tem tomado medidas priorizando a manutenção do seu quadro de funcionários, o CEO do clube também falou em tom de pedido ao sócio-torcedor reforçando a postura adotada no início do mês de maio.

Na oportunidade, o Imortal promoveu descontos e iniciativas especiais para aqueles que mantiverem as suas mensalidades em dia na campanha batizada com um trecho do hino: "Unidos para o que der e vier".