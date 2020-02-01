Na onda de Jorge Jesus, clubes brasileiros apostam em técnicos gringos

Jorge Jesus, conquistou o Brasileiro e a Libertadores de 2019 pelo Flamengo e virou referência para outras equipes nacionais Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A temporada do futebol brasileiro está apenas começando e as principais equipes do país ainda buscam o entrosamento ideal, mas um fato novo já se viu.

Ele não está no times, mas sim em quem escala os onze iniciais. Com o sucesso do português Jorge Jesus à frente do Flamengo, outras equipes brasileiras apostaram em técnicos estrangeiro em 2020.

Com o Mister, que chegou no meio da temporada passada, o Rubro-Negro chegou aos títulos da Taça Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além do vice no Mundial de Clubes.

Espelhados no sucesso da equipe carioca, outras três equipes tradicionais do país serão comandadas por gringos.

Internacional, Atlético-MG e Santos trouxeram, respectivamente, o argentino Eduardo Coudet, o venezuelano Rafael Dudamel e o português Jesualdo Pereira - o Peixe, vale ressaltar, já havia sido comandado por um argentino, Jorge Sampaoli, com sucesso na temporada passada.

APOSTA NO DIFERENTE

O torcedor pode perguntar o que esses nomes oferecem de diferente. Mais do que a competitividade, a trinca de treinadores que desembarcou no Brasil se caracteriza por formar equipes que aliam organização tática com ofensividade, algo que os técnicos brasileiros têm encontrado dificuldade de pôr em prática nas últimas temporadas.

Muitos fatores influenciam o êxito nos trabalhos, mas é fato que a vinda de novas mentalidades e metodologias agregam valor ao futebol local.

É verdade que não há fórmula de sucesso garantido, mas o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo será o parâmetro. O técnico que não fizer a própria equipe se aproximar do nível do Rubro-Negro não será competitivo.

QUEM SÃO ELES?

Rafael Dudamel O Internacional apostou no argentino Eduardo Coudet para ter um 2020 superior ao 2019 sem taças. Ainda jovem na profissão - iniciou a carreira em 2015, no Rosario Central, se consolidou no Racing, onde conquistou o Campeonato Argentino da temporada passada. Coudet é referendado no futebol sul-americano por armar equipes ofensivas. No Colorado ele terá jogadores do porte de Guerrero e Dalessandro e Boschilia. Conterrâneo de Jorge Jesus, o português Jesualdo Pereira é, inclusive, mentor e amigo do treinador flamenguista. Aos 73 anos, o treinador é tido na Terrinha e por toda Europa como um técnico à frente do seu tempo, pois sempre primou pela ofensividade em suas equipes. Jesualdo acumula passagens pelo futebol francês, espanhol, grego, egípcio e emiradense (Emirados Árabes). Mas foi em Portugal que se tornou um expoente na profissão. A chegada de Rafael Dudamel é sem dúvida a aposta mais arrojada feita por um clube brasileiro. O ex-goleiro da seleção venezuelana nunca treinou um time estrangeiro, porém notabilizou-se pelo trabalho de evolução da seleção de seu país. Com ele à frente, a Venezuela passou a revelar bons jogadores, como Soteldo, hoje no Santos, e levou o time Sub-20 da Venezuela ao vice do Mundial da categoria, algo impensável para a realidade de poucos anos.

BOM, MAS CALMA