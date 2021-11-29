Na Noruega, goleiro simula agressão e provoca expulsão de companheiro de time

O Bizarro Futebol Clube ataca novamente! Na Noruega, uma discussão entre o goleiro Patrik Gunnarsson e o zagueiro David Brekalo, ambos do Viking FK, acabou com uma simulação de agressão por parte do arqueiro que resultou na expulsão do defensor.Nos acréscimos do confronto entre Viking FK e Kristiansund, os dois jogadores da equipe visitante se desentenderam. Após dois empurrões de David Brekalo, o goleiro Patrik Gunnarsson jogou-se no chão e colocou a mão no rosto, simulando um soco.

Ainda que o zagueiro tenha apenas empurrado o goleiro no peito, o árbitro da partida não hesitou em expulsar David Brekalo da partida aos 50 minutos do segundo tempo.

A expulsão de David Brekalo, porém, não atrapalhou o Viking FK na partida, e a equipe venceu o Kristiansund pelo placar de 3 a 2 na partida do Campeonato Norueguês. O time da confusão ocupa a terceira posição da competição, com 51 pontos, e está na zona de classificação para a Uefa Conference League.

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