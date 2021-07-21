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futebol

Na moda! São Paulo fecha parceria com marca de trajes sociais

São Paulo e VR Collezioni fecharam uma parceria para que a marca forneça ternos customizados para a delegação tricolor em viagens e outros compromissos...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 15:00
Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (21), uma parceria com a VR Collezioni, marca de trajes sociais, que passará a ser a fornecedora oficial de trajes customizados do clube. A delegação do Tricolor passará a usar a coleção personalizada da marca, que conta com o escudo do clube bordado no paletó. Os trajes serão utilizados para viagens oficiais e em deslocamentos para estádios antes de grandes jogos, como clássicos e decisões. Para a partida do São Paulo contra o Racing, pela Libertadores, atletas e membros da comissão técnica viajarão para a Argentina vestindo os costumes da VR Collezioni.
Os torcedores também poderão adquirir, em breve, os ternos customizados para o São Paulo, com o escudo do clube. Eles estarão disponíveis para compra nas lojas VR Collezioni. Para o sócio-torcedor, haverá vantagens e descontos.
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o Racing- Gostaria de saudar a chegada da VR numa parceria ampla, não só de marketing, mas também com camarote, e também com vantagens para o sócio-torcedor. Nos traz muito orgulho de ter uma marca tão conceituada no Brasil e no exterior agora vestindo o São Paulo Futebol Clube - afirmou o presidente do São Paulo, Julio Casares. O traje social já era assunto no São Paulo devido ao estilo do técnico Hernán Crespo, que costuma usar terno no banco de reservas durante as partidas.

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