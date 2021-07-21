Na moda! São Paulo fecha parceria com marca de trajes sociais

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (21), uma parceria com a VR Collezioni, marca de trajes sociais, que passará a ser a fornecedora oficial de trajes customizados do clube. A delegação do Tricolor passará a usar a coleção personalizada da marca, que conta com o escudo do clube bordado no paletó. Os trajes serão utilizados para viagens oficiais e em deslocamentos para estádios antes de grandes jogos, como clássicos e decisões. Para a partida do São Paulo contra o Racing, pela Libertadores, atletas e membros da comissão técnica viajarão para a Argentina vestindo os costumes da VR Collezioni.

Os torcedores também poderão adquirir, em breve, os ternos customizados para o São Paulo, com o escudo do clube. Eles estarão disponíveis para compra nas lojas VR Collezioni. Para o sócio-torcedor, haverá vantagens e descontos.

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