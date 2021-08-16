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Na mira do Manchester City, Harry Kane é inscrito pelo Tottenham em novo torneio da Uefa

Atleta não participou da estreia dos Spurs na Premier League, mas poderá fazer primeiro jogo na temporada na quinta. Tottenham encara o Paços de Ferreira na Conference League...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 14:06

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 14:06
Crédito: RUI VIEIRA/POOL/AFP
Principal objetivo do Manchester City na janela de transferências, o atacante Harry Kane encontra dificuldades para deixar o Tottenham, seu atual clube. E nesta segunda-feira, o clube londrino inscreveu o centroavante na Conference League, o novo torneio de clubes da Uefa, dando um indício de que complicará ao máximo os planos da equipe de Pep Guardiola.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueNa próxima quinta-feira, o Tottenham encara o Paços de Ferreira, fora de casa, pelo jogo de ida dos playoffs do torneio. Caso o atacante inglês entre em campo, fará sua estreia na temporada 2021/22, depois de faltar aos primeiros treinos e se reapresentar com atraso.
No último domingo, na estreia do Campeonato Inglês, os Spurs venceram justamente o Manchester City, que deseja contratar Kane, na primeira rodada da competição. Após a partida, o técnico Nuno Espírito Santo falou sobre o atleta.
- Harry (Kane) treinou nesta manhã (domingo) e está se condicionando. E quando ele estiver preparado, vai se juntar ao grupo e ajudar o time. Harry Kane é um dos melhores jogadores do mundo e temos muita sorte de tê-lo conosco - disse o português à "Sky Sports".
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista quando o assunto é mercado de transferências, o Manchester City deverá apresentar nos próximos dias uma nova oferta ao Tottenham por Harry Kane. Segundo o repórter italiano, os valores serão na casa de 150 milhões de euros (R$ 927 milhões).

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