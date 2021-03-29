Na mira do Liverpool, Konaté pede fim de rumores: 'Me deixem em paz'

Na mira do Liverpool para a próxima temporada, Ibrahima Konaté não gostou dos rumores divulgados pela imprensa. O jogador disse que acordou com o celular cheio de ligações e pediu paz.

- Acordei e vi que meu telefone não parava de tocar. Tive vontade de dizer que estava cansado, para me deixarem em paz. Honestamente, nem vejo nada disso (rumores). Não posso pensar nisso. Estou com a seleção, depois regresso ao meu clube. É nisso que tenho de pensar, não em coisas que vêm de fora - disse ao "L'Équipe".Na atual temporada, Konaté disputou 15 partidas e marcou um gol com a camisa do RB Leipzig.