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futebol

Na mira do Liverpool, Konaté pede fim de rumores: 'Me deixem em paz'

Zagueiro do RB Leipzig foi colocado como o principal alvo dos Reds para reforçar o setor defensivo...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 14:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 14:29
Crédito: Reprodução/Twitter
Na mira do Liverpool para a próxima temporada, Ibrahima Konaté não gostou dos rumores divulgados pela imprensa. O jogador disse que acordou com o celular cheio de ligações e pediu paz.
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- Acordei e vi que meu telefone não parava de tocar. Tive vontade de dizer que estava cansado, para me deixarem em paz. Honestamente, nem vejo nada disso (rumores). Não posso pensar nisso. Estou com a seleção, depois regresso ao meu clube. É nisso que tenho de pensar, não em coisas que vêm de fora - disse ao "L'Équipe".Na atual temporada, Konaté disputou 15 partidas e marcou um gol com a camisa do RB Leipzig.

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