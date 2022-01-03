Na mira do Botafogo, Erison foi um dos artilheiros mais eficientes da Série B 2021

Sem Rafael Navarro, que acertou sua ida para o Palmeiras, o Botafogo mira um outro jovem destaque da Série B 2021 para ser o centroavante do time em 2022: Erison. O atacante de 22 anos pertence ao XV de Piracicaba, de São Paulo, mas foi um dos principais nomes do Brasil de Pelotas no 2º semestre da última temporada.

Revelado pela equipe de Piracicaba e com uma rápida passagem pelo Figueirense, em 2020, o camisa 9 foi um dos poucos que se salvaram na campanha ruim do Pelotas, rebaixado na última posição. Contratado já no fim do 1º turno, disputou apenas 19 partidas, sendo 17 como titular, e marcou 8 gols, obtendo uma média de uma bola na rede a cada 196 minutos em campo.

O que mais chama a atenção nos números de Erison é o aproveitamento nas chances que teve. O artilheiro precisou finalizar apenas 42 vezes para marcar em oito oportunidades, uma taxa de conversão de 19% nas tentativas. Entre os 20 principais goleadores do campeonato, somente Iury Castilho, do CSA, foi mais eficiente, transformando em gol 19,6% das chances que teve - 10 tentos em 51 arremates, segundo dados do Sofascore.

ATACANTES MAIS EFICIENTES DA SÉRIE B 2021 (GOLS/FINALIZAÇÃO)- Dados do Sofascore / apenas jogadores com 7 gols ou mais

1º - Iury Castilho - CSA - 19,6% das finalizações viraram gols2º - Erison - Brasil de Pelotas - 19,0% das finalizações viraram gols3º - Marco Antônio - Botafogo - 17,6% das finalizações viraram gols4º - Edu - Brusque - 17,1% das finalizações viraram gols5º - Rafael Navarro - Botafogo - 17,0% das finalizações viraram golsDiego Torres - CRB - 17,0% das finalizações viraram gols