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futebol

Na mira de Juventus e Roma, Lacazette é oferecido ao Barcelona

Atacante francês tem contrato até 2022 e deve ser vendido pelo Arsenal...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 08:22

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 08:22
Crédito: FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP
O Barcelona já monitora reforços para a próxima temporada. Após vencer a eleição, Laporta mira os reforços que chegarão. De acordo com o "Calciomercato", Lacazette foi oferecido ao Barcelona como uma opção de baixo custo e agradou.
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O Barcelona tem apenas Braithwaite na posição. Lacazette tem contrato até 2022 e deve ser vendido pelo Arsenal para não deixar o clube de graça no final do contrato. O Barcelona não está sozinho na negociação. Lacazette também atrai interesse de Roma e Juventus. Na atual temporada, ele marcou 11 gols em 31 jogos.

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