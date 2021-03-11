Na mira de Juventus e Roma, Lacazette é oferecido ao Barcelona

O Barcelona já monitora reforços para a próxima temporada. Após vencer a eleição, Laporta mira os reforços que chegarão. De acordo com o "Calciomercato", Lacazette foi oferecido ao Barcelona como uma opção de baixo custo e agradou.

O Barcelona tem apenas Braithwaite na posição. Lacazette tem contrato até 2022 e deve ser vendido pelo Arsenal para não deixar o clube de graça no final do contrato. O Barcelona não está sozinho na negociação. Lacazette também atrai interesse de Roma e Juventus. Na atual temporada, ele marcou 11 gols em 31 jogos.