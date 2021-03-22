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futebol

Na mira de gigantes da Europa, brasileiro Otávio renova com o Porto

Meio-campista encerrava seu contrato em junho deste ano e poderia assinar de graça com qualquer equipe...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 14:52

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 14:52
Crédito: Divulgação/Porto
Otávio continuará no Porto. Com contrato se encerrando no final de junho, o meio-campista brasileiro renovou com a equipe portuguesa até 2025. Ele estava na mira de diversos clubes da Europa. O Milan foi o que demonstrou mais interesse.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- Me sinto muito feliz, sempre disse que queria ficar no Porto. Queria renovar o contrato e fico feliz por deixar as pessoas satisfeitas. É como o presidente disse, estou aqui com a mesma vontade com que entrei pela primeira vez e vou dar o meu máximo dentro de campo para ajudar a trazer mais títulos para este clube. É isso que posso prometer. Vou dar tudo dentro do campo como sempre fiz. Às vezes as coisas podem não sair bem tecnicamente, mas a vontade vai estar lá e nunca vou desistir - disse o meio-campista.O presidente Pinto da Costa também falou sobre o acerto e se disse satisfeito pelo acordo.
- Estamos muito satisfeitos por termos encontrado uma solução e por sentirmos que o Otávio está com a mesma vontade com que chegou aqui no primeiro dia do seu ingresso no Porto.

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