Na mira de gigantes da Europa, brasileiro Otávio renova com o Porto

Otávio continuará no Porto. Com contrato se encerrando no final de junho, o meio-campista brasileiro renovou com a equipe portuguesa até 2025. Ele estava na mira de diversos clubes da Europa. O Milan foi o que demonstrou mais interesse.

- Me sinto muito feliz, sempre disse que queria ficar no Porto. Queria renovar o contrato e fico feliz por deixar as pessoas satisfeitas. É como o presidente disse, estou aqui com a mesma vontade com que entrei pela primeira vez e vou dar o meu máximo dentro de campo para ajudar a trazer mais títulos para este clube. É isso que posso prometer. Vou dar tudo dentro do campo como sempre fiz. Às vezes as coisas podem não sair bem tecnicamente, mas a vontade vai estar lá e nunca vou desistir - disse o meio-campista.O presidente Pinto da Costa também falou sobre o acerto e se disse satisfeito pelo acordo.