Na Malásia, Maurício foca em retorno das competições no país

Crédito: Divulgação / Johor

Revelado nas categorias de base do Palmeiras e com passagens pelo Sporting e Lazio, o zagueiro Maurício falou sobre a perspectiva do elenco do Johor, principal clube da Malásia e um dos mais fortes da Ásia, no retorno das competições, que deve acontecer ao fim de agosto. Para ele, a meta de todos é fazer um grande trabalho até a volta.

- Estamos fazendo um trabalho muito forte nas últimas semanas projetando o retorno das competições. Vamos manter esse ritmo para estarmos 100% assim que os jogos voltarem. Vejo o grupo muito preparado para fazer uma grande temporada este ano. Todos aqui estão muito motivados para que isso aconteça - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua meta é melhorar ainda mais os números no clube.