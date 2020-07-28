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futebol

Na Malásia, Maurício foca em retorno das competições no país

Zagueiro é o principal nome do Johor desde o ano passado
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Publicado em 28 de Julho de 2020 às 14:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 14:17
Crédito: Divulgação / Johor
Revelado nas categorias de base do Palmeiras e com passagens pelo Sporting e Lazio, o zagueiro Maurício falou sobre a perspectiva do elenco do Johor, principal clube da Malásia e um dos mais fortes da Ásia, no retorno das competições, que deve acontecer ao fim de agosto. Para ele, a meta de todos é fazer um grande trabalho até a volta.
- Estamos fazendo um trabalho muito forte nas últimas semanas projetando o retorno das competições. Vamos manter esse ritmo para estarmos 100% assim que os jogos voltarem. Vejo o grupo muito preparado para fazer uma grande temporada este ano. Todos aqui estão muito motivados para que isso aconteça - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é melhorar ainda mais os números no clube.
- O Johor é um grande clube e estou muito motivado para melhorar meus números no clube. Quero fazer uma história aqui de títulos e grandes atuações.

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