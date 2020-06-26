Na luta por uma vaga na Champions, Leverkusen recebe o Mainz pela última rodada da Bundesliga

Neste sábado, o Bayer Leverkusen encara o Mainz, em casa, às 10h30 (horário de Brasília) pela última rodada da Bundesliga. A equipe diriga por necessita vencer a partida e torcer pelo tropeço do Mönchengladbach contra o Hertha Berlin para garantir uma vaga na próxima edição da principal competição europeia de clubes (Champions League).
Em entrevista coletiva, o treinador do Leverkusen, Peter Bosz, comentou sobre a pressão da partida decisiva e a importância de ficar de olho no resultado do adversário, que joga no mesmo horário. A diferença entre os dois clubes é de apenas 2 pontos (62 x 60) e a disputa promete ser emocionante.
- Não precisamos pensar no que está acontecendo em campo no Gladbach. Temos que vencer o nosso jogo. E depois veremos se isso é o suficiente. O Mainz jogou muito bem contra nós em nossa vitória apertada no início da temporada (1 a 0). Eles têm alguns jogadores interessantes e um bom time - apontou o comandante.
Ele também relembrou a temporada 2018/19:, que a vaga foi decidida também no momento final, quando o Leverkusen goleou o Hertha por 5 a 1 e o Gladbach perdeu para o Borussia Dortmund por 2 a 0 e exaltou: "Mostramos então o que é possível"
Prováveis Escalações
Bayer Leverkusen: L. Hradecky, S. Bender, L. Bender, E. Tapsoba, D. Sinkgraven; L. Bailey, J. Baumgartlinger, M. Diaby, C. Aranguiz, K. Havertz; K. Volland. Técnico: Peter Bosz.
Mainz: F. Mueller, A. Caricol, J. St. Juste, M. Niakhate, B. Baku; D. Latza, R. Quaison,L. Oztunali,E. Fernandes, K. Onisiwo; J. Mateta. Técnico: Achim Beierlorzer.