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Na luta contra o rebaixamento, Lucas Mendes espera jogo complicado contra o atual campeão do Qatar

Zagueiro brasileiro defende o Al-Wakrah, do Qatar e prevê uma reta final de campeonato difícil, porém com chances de permanecer na primeira divisão do país...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:04

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 15:04
Crédito: (Divulgação/Al-Wakrah
No último domingo (07), o Al-Wakrah, clube onde atua o zagueiro Lucas Mendes, venceu o Al-Sailiya por 1 a 0 e chegou aos 18 pontos na Liga do Qatar, se firmando na nona colocação da competição, quatro pontos acima da zona de rebaixamento. O defensor comemorou o triunfo após uma sequência negativa do time.- Foi uma vitória muito importante para gente. Vínhamos em uma sequência ruim, com derrotas e empates, então foi importante pra mudar esse ritmo negativo e nos dar uma aliviada na tabela com esses três pontos - comentou Lucas.
- Nossa briga esse ano está sendo na parte de baixo, mas lógico que essa última vitória dá alívio e moral. Restam quatro finais, não tem nada definido. Então temos de buscar mais uma ou duas vitória, distanciar de vez lá da zona de rebaixamento e ficar mais tranquilo - explicou o zagueiro.Na próxima quinta-feira (10), o Al-Wakrah tem uma missão duríssima pela frente. Jogo conta o Al-Saad, que neste fim de semana sagrou-se campeão qatari de forma antecipada, atingindo o título com uma campanha invicta até o momento, com 16 vitórias e apenas dois empates.
- Próximo jogo é muito difícil, contra o campeão. Já venceram antecipadamente de forma merecida. É a melhor equipe do campeonato, ainda não perdeu… Então é indiscutível a campanha que estão fazendo. Mas vamos tentar brigar de igual pra igual, trazer pra dentro de campo - completou.

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