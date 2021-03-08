Na luta contra o rebaixamento, Lucas Mendes espera jogo complicado contra o atual campeão do Qatar

Crédito: (Divulgação/Al-Wakrah

No último domingo (07), o Al-Wakrah, clube onde atua o zagueiro Lucas Mendes, venceu o Al-Sailiya por 1 a 0 e chegou aos 18 pontos na Liga do Qatar, se firmando na nona colocação da competição, quatro pontos acima da zona de rebaixamento. O defensor comemorou o triunfo após uma sequência negativa do time.- Foi uma vitória muito importante para gente. Vínhamos em uma sequência ruim, com derrotas e empates, então foi importante pra mudar esse ritmo negativo e nos dar uma aliviada na tabela com esses três pontos - comentou Lucas.

- Nossa briga esse ano está sendo na parte de baixo, mas lógico que essa última vitória dá alívio e moral. Restam quatro finais, não tem nada definido. Então temos de buscar mais uma ou duas vitória, distanciar de vez lá da zona de rebaixamento e ficar mais tranquilo - explicou o zagueiro.Na próxima quinta-feira (10), o Al-Wakrah tem uma missão duríssima pela frente. Jogo conta o Al-Saad, que neste fim de semana sagrou-se campeão qatari de forma antecipada, atingindo o título com uma campanha invicta até o momento, com 16 vitórias e apenas dois empates.