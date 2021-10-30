Na luta contra o rebaixamento , Londrina vence o Confiança fora de casa pela Série B

Crédito: Reprodução/Confiança

Na noite deste sábado (30), o Londrina foi até a Arena Batistão e venceu o Confiança, por 2 a 0, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão Série B. Ainda no primeiro tempo, Zeca e Roberto fizeram os gols dos paranaenses, que mesmo com a vitória, não saíram do Z4, ficando em 17°. Enquanto isso, o Dragão fica na 19ª posição.

Agora, as equipes voltam a campo ao longo da próxima semana. Na terça-feira (2), o Londrina visita o Remo, às 19h. Já na quarta-feira (3), o Confiança vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, às 19h. Ambas as partidas são válidas pela 33ª rodada do Brasileirão Série B.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSComeço intensoOs primeiros 15 minutos de jogo foram bem movimentados no Batistão. Mesmo fora de casa, o Londrina se mostrou presente no campo de ataque, principalmente com a presença dos dois laterais. Roberto levou perigo em finalização de letra, que foi travada pela defesa. Depois foi a vez de Jhonny Lucas assustar depois de cruzamento de Eltinho.

Por sua vez, depois de tomar dois sustos, o Confiança conseguiu responder na mesma moeda. Pela direita, Rafael Vila serviu Álvaro, que puxou para o meio e bateu firme. César espalmou para escanteio. Na cobrança, a bola encontrou a cabeça de Nirley, que cabeceou, mas viu a tentativa bater na parte de fora da trave e sair.

Matador é matador...​Depois das duas chegadas que teve, o Confiança se animou e chegou novamente pelo alto. Bocão cruzou da direita, e Lohan conseguiu alcançar a bola, mas não acertou o movimento. Por outro lado, quem não desperdiçou sua chance foi Zeca, do outro lado. O atacante do Londrina foi lançado em velocidade, entrou na área e bateu cruzado. Rafael Santos tocou na bola, mas viu ela morrer no fundo das redes.

Depois do gol, o Confiança tentou a resposta imediata com Lohan. O centroavante arriscou chute rasteiro, mas César caiu no canto direito para espalmar. Em seguida veio a réplica do Londrina. Caprini levou para o fundo na esquerda e cruzou rasteiro. Zeca se esticou todo, mas não conseguiu completar para as redes.

Letal!​A partida, que já era dramática para ambos os lados, ficou ainda mais com o gol do Londrina. O Confiança passou a buscar mais ainda o empate, mas pecou no passe final ou, quando chegou, na finalização.

Do outro lado, o Londrina ficou de olho nos contra-ataques, principalmente pela esquerda, com Caprini. Inclusive, foi por esse lado que começou a jogada do segundo gol. O camisa 11 arrancou e tocou para trás. A bola cruzou até a direita e se ofereceu para Roberto, que ajeitou e bateu tirando dos defensores e de Rafael Santos para levar o 2 a 0 para o intervalo.

Sufoco!O intervalo fez bem ao Confiança, que voltou com três mudanças promovidas pelo técnico Luizinho Lopes e colocou fogo no jogo. Até os 15 minutos, foram quatro chegadas de perigo e uma reclamação de pênalti por parte da equipe da casa.​Em contrapartida, o Londrina voltou mais fechado e não saindo tanto para o jogo como fez na etapa inicial. Além disso, os paranaenses abusaram das faltas e dos chutões para suportarem a pressão do adversário.

Impressionante, Rafael Santos!Depois dos 30 minutos, o Confiança tentou partir para o tudo ou nada, mas acabou esbarrando nos próprios erros e na compacta defesa do Londrina, que não negociou espaços. Na melhor das oportunidades, Hernane Brocador cobrou falta no ângulo, e César voou para espalmar.

Antes acanhado nos contra-ataques, o Londrina conseguiu ser mais perigoso nos minutos finais. Logo depois de entrarem, Salatiel e Matheus Bianqui quase deixaram o deles. O lateral chutou de longe e obrigou Rafael Santos a desviar com a ponta dos dedos. Pouco depois, Salatiel recebeu cruzamento e cabeceou à queima-roupa. O goleiro se jogou como pôde e fez um milagre para evitar o terceiro.FICHA TÉCNICACONFIANÇA 0 X 2 LONDRINA​​​​Local: Batistão, em Aracaju (SE)Data/Horário: 30 de outubro de 2021 (sábado), às 18h45Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)Gols: Zeca (27'/1°T) (0-1), Roberto (36'/1°T) (0-2)Cartões amarelos: Madison (Confiança), Zeca, Caprini, João Paulo (Londrina)

CONFIANÇA: Rafael Santos; Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Madison (Tiago Reis, aos 21'/2°T), Vinícius Barba (Adriano, aos 0'/2°T), Álvaro e Rafael Vila (Neto Berola, aos 0'/2°T); Ítalo (Robinho, aos 25'/2°T) e Lohan (Hernane, aos 0'/2°T). Técnico: Luizinho Lopes.