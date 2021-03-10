Na liderança do Carioca, Felipe Surian, da Portuguesa, comemora sequência contra os 'times grandes'

Após duas vitórias nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca deste ano, contra Vasco e Fluminense, Felipe Surian, atual treinador da Portuguesa, atingiu a marca de 51,8% de aproveitamento no total de nove partidas que disputou. Até aqui foram quatro vitórias, dois empates e três derrotas contra os quatro "grande times" do Rio de Janeiro. - sete jogos foram comandando o Volta Redonda, em 2016 e 2017, e dois pela Lusa, em 2021.
Rafael Forster negocia rescisão com o Botafogo e está a caminho do Juventude- Esse é um parâmetro importante. Os jogos contra os times grandes são sempre uma oportunidade de mostrar nosso trabalho. Uma regra básica para vencer uma grande equipe é não desperdiçar as oportunidades criadas. O natural é a equipe menor criar menos, por diversos fatores. Então, temos que valorizar as chances - avaliou o técnico da Portuguesa-RJ, de 39 anos.
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Mas mesmo com as duas vitórias, o treinador prefere manter os pés no chão para a sequência da competição.
- Esse início de competição não poderia ter sido melhor. As vitórias contra Vasco, em São Januário, e contra Fluminense, no Maracanã, nos dão confiança para pensarmos na classificação, mas para isso precisamos trabalhar muito e manter os pés no chão. De nada adianta vencer esses dois jogos contra times considerados mais fortes e não pontuar no restante da competição. As próximas partidas serão tão importantes quanto as iniciais - explicou Surian.