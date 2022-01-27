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futebol

Na Líbia, Matheus Henrique celebra início pelo Al Madina-SC: ‘Estou muito feliz com o meu desempenho’

Atacante com passagem pelo Figueirense segue se destacando no futebol líbio...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 16:50
O atacante amazonense Matheus Henrique segue se destacando no futebol da Líbia. O atleta, que é ídolo no país, após ter tido grande passagem pelo Asswehly SC, vem construindo, agora, a sua história pelo Al-Madina SC, clube da capital. O atacante está totalmente adaptado à cultura do país e já foi sondado algumas vezes para se naturalizar e defender a seleção libanesa.No Brasil, Matheus Henrique foi destaque no Figueirense.> Federação Alemã suspende técnico por falsificar comprovante de vacinação contra Covid-19
Contratado para a atual temporada, o jogador é um dos principais marcadores e referência técnica da equipe. Em entrevista, o jogador avaliou seus primeiros jogos com a camisa de seu novo time.
- Graças a Deus tive um bom início. Estou muito feliz com o meu desempenho, pude ajudar a equipe com três gols e duas assistências em seis jogos. Busco trabalhar ainda mais para ajudar o clube a alcançar os objetivos na competição - celebrou o atacante.
Matheus Henrique também destacou os principais objetivos do Al-Madina SC para a temporada na Líbia.
- Nosso primeiro objetivo é ficar entre os três primeiros e classificar para os playoffs da competição. Mas claro, é importante se distanciarmos da zona de rebaixamento também. Tivemos alguns tropeços no início da competição, alguns empates nos finais das partidas e isso prejudicou nossa colocação. Mas o campeonato segue parelho e estamos perto das três primeiras equipes do grupo - disse o brasileiro.
Crédito: (Foto:Divulgação/Assessoriapessoal

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