Na Líbia, Matheus Henrique celebra início pelo Al Madina-SC: ‘Estou muito feliz com o meu desempenho’

O atacante amazonense Matheus Henrique segue se destacando no futebol da Líbia. O atleta, que é ídolo no país, após ter tido grande passagem pelo Asswehly SC, vem construindo, agora, a sua história pelo Al-Madina SC, clube da capital. O atacante está totalmente adaptado à cultura do país e já foi sondado algumas vezes para se naturalizar e defender a seleção libanesa.No Brasil, Matheus Henrique foi destaque no Figueirense.> Federação Alemã suspende técnico por falsificar comprovante de vacinação contra Covid-19

Contratado para a atual temporada, o jogador é um dos principais marcadores e referência técnica da equipe. Em entrevista, o jogador avaliou seus primeiros jogos com a camisa de seu novo time.

- Graças a Deus tive um bom início. Estou muito feliz com o meu desempenho, pude ajudar a equipe com três gols e duas assistências em seis jogos. Busco trabalhar ainda mais para ajudar o clube a alcançar os objetivos na competição - celebrou o atacante.

Matheus Henrique também destacou os principais objetivos do Al-Madina SC para a temporada na Líbia.

- Nosso primeiro objetivo é ficar entre os três primeiros e classificar para os playoffs da competição. Mas claro, é importante se distanciarmos da zona de rebaixamento também. Tivemos alguns tropeços no início da competição, alguns empates nos finais das partidas e isso prejudicou nossa colocação. Mas o campeonato segue parelho e estamos perto das três primeiras equipes do grupo - disse o brasileiro.