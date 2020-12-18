Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Na lanterna, Schalke 04 demite segundo treinador na temporada

Manuel Baum foi dispensado nesta sexta-feira, véspera do duelo entre Schalke e Arminia. Huub Stevens ocupa o cargo interinamente até terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 09:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 09:00

Crédito: Schalke não venceu uma partida na temporada da Bundesliga (Divulgação / Bayern
O Schalke 04 demitiu seu segundo treinador na atual temporada. Michael Baum foi destituído do cargo oficialmente nesta sexta-feira, véspera do jogo contra o Arminia pelo Campeonato Alemão. Huub Stevens assume o cargo interinamente até terça-feira, quando a equipe entra em campo pela Copa da Alemanha.
> Veja a tabela do Campeonato Alemão
O time começou a campanha sob comando de David Wagner, demitido após as duas primeiras rodadas da Bundesliga. Com Baum, o time continuou amargando maus resultados, não venceu na competição e a derrota para o Freiburg no último final de semana tornou sua situação insustentável.Segundo Jochen Schneider, dirigente do clube alemão, a mudança acontece em um momento em que a equipe precisa de um novo impacto para tentar sair da zona do rebaixamento. Na Bundesliga, o Schalke soma quatro empates e oito derrotas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados