Na lanterna, Schalke 04 demite segundo treinador na temporada

O Schalke 04 demitiu seu segundo treinador na atual temporada. Michael Baum foi destituído do cargo oficialmente nesta sexta-feira, véspera do jogo contra o Arminia pelo Campeonato Alemão. Huub Stevens assume o cargo interinamente até terça-feira, quando a equipe entra em campo pela Copa da Alemanha.

O time começou a campanha sob comando de David Wagner, demitido após as duas primeiras rodadas da Bundesliga. Com Baum, o time continuou amargando maus resultados, não venceu na competição e a derrota para o Freiburg no último final de semana tornou sua situação insustentável.Segundo Jochen Schneider, dirigente do clube alemão, a mudança acontece em um momento em que a equipe precisa de um novo impacto para tentar sair da zona do rebaixamento. Na Bundesliga, o Schalke soma quatro empates e oito derrotas.