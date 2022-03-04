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futebol

Na Inter-SP, Frigeri divide méritos do bom rendimento defensivo

Goleiro do time de Limeira não foi vazado em três das sete participações no Paulistão desta temporada. Próximo adversário é o Novorizontino, neste domingo, às 20h30 ...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 16:02

Publicado em 04 de Março de 2022 às 16:02

O goleiro Lucas Frigeri vive bom momento com a camisa da Inter de Limeira. Em sete partidas, o defensor não foi vazado em três oportunidades, duas delas contra equipes grandes: Santos e Palmeiras.
Frigeri dividiu os méritos defensivos com todo o elenco da Internacional de Limeira e citou que a atenção está sendo redobrada na reta final da primeira fase do Paulistão, para conquistar mais vitórias.
- Muito trabalho! Acho que é competência de todo grupo. Estamos redobrando nossa atenção nessa reta final de competição, procurando corrigir e minimizar os erros. Assim, permanecer ainda mais jogos sem sofrer gols e automaticamente fazer com que a nossa defesa, num todo, esteja cada vez mais sólida - comentou o atleta.
A Inter de Limeira está na terceira colocação do Grupo A, com oito pontos, dois a menos que o vice-líder Guarani. Frigeri explicou o que o Leão da Paulista precisa fazer para roubar a colocação do Bugre.- Manter a nossa concentração dentro dos jogos, mas acima de tudo manter o nosso padrão de jogo, a nossa proposta implantada, pra primeiro buscar a vitória e por consequência, entrar na zona de classificação do grupo - disse.
O próximo compromisso da Inter é o Novorizontino, neste domingo, às 20h30, no Jorge Ismael de Biasi. Para Frigeri, não há pressão lutar pela classificação fora de casa.
- A pressão existe em todos os jogos, tanto dentro quanto fora de casa, principalmente se tratando desse campeonato que é de um nível tão alto. E no jogo em Novo Horizonte, não vai ser diferente, esperamos um jogo muito difícil.Mas estamos nos preparando bem e esperamos fazer um grande jogo - finalizou.
Crédito: LucasFrigerinãofoivazadoemtrêspartidasdoPaulistãodesteano(Divulgação:InterdeLimeira

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