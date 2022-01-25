Na Inter de Limeira, Xandão quer grande Paulistão no clube em 2022

Com passagens pelo Vila Nova-GO, Bahia, CRB e CSA, o zagueiro Xandão espera o crescimento da Inter de Limeira nas próximas semanas com o Paulistão. Segundo o jogador, a meta de todos é evoluir nesta sequência da temporada.- O grupo vem trabalhando muito para ter um bom desempenho no Paulistão e para fazer grandes jogos nos próximos meses. Vamos lutar muito para que os nossos objetivos sejam alcançados - disse.
Ainda para o jogador, sua motivação é grande para essa temporada.
- Estou muito motivado para essa temporada. Vou trabalhar muito para honrar a camisa da Inter até o fim, com bons jogos e conquistas importantes.