Na gaveta! Lewandowski e Sané mostram precisão em treino de cobrança de falta; veja o vídeo

O Bayern de Munique já está com suas preparações encaminhadas para o confronto desta sexta-feira contra o Augsburg. Após a Data Fifa, jogadores como Robert Lewandowski e Leroy Sané já voltaram ao elenco, e mostraram um bom desempenho no treino.
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