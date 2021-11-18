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futebol

Na gaveta! Lewandowski e Sané mostram precisão em treino de cobrança de falta; veja o vídeo

Confira um treino de cobranças de falta com Robert Lewandowski e Leroy Sané no Bayern de Munique
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LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 15:16

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 15:16

O Bayern de Munique já está com suas preparações encaminhadas para o confronto desta sexta-feira contra o Augsburg. Após a Data Fifa, jogadores como Robert Lewandowski e Leroy Sané já voltaram ao elenco, e mostraram um bom desempenho no treino.

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