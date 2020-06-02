Na França, Dugarry faz duras críticas ao comportamento de Payet

Crédito: OMAR TORRES / AFP

Atacante campeão da Copa-98 com a camisa da seleção francesa, o agora aposentado Christophe Dugarry fez críticas ao comportamento do meia Payet, que nesta segunda-feira recusou um acordo com o Olympique para a redução do salário por causa da paralisação dos jogos por causa da Covid-19 desde março (e, no caso da França, o encerramento da competição).

- Payet não quer que o seu salário diminua? Dá para entender. Mas como ele pode recusar uma diminuição periódica de seu alto salário usando como argumento o fato de que tem contas a pagar? É espantoso como as pessoas, num momento como esse, pensa apenas em seu umbigo - disse o ex-atacante em entrevista para a RMC