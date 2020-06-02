Na França, Dugarry faz duras críticas ao comportamento de Payet

Atacante campeão da Copa-98 com a camisa da seleção francesa, o agora aposentado Christophe Dugarry fez críticas ao comportamento do meia Payet, que nesta segunda-feira recusou um acordo com o Olympique para a redução do salário por causa da paralisação dos jogos por causa da Covid-19 desde março (e, no caso da França, o encerramento da competição).
- Payet não quer que o seu salário diminua? Dá para entender. Mas como ele pode recusar uma diminuição periódica de seu alto salário usando como argumento o fato de que tem contas a pagar? É espantoso como as pessoas, num momento como esse, pensa apenas em seu umbigo - disse o ex-atacante em entrevista para a RMC
Além de defender a seleção francesa campeã da Copa de 1998, Dugarry defendeu pesos-pesados como Barcelona (ESP), Milan (ITA), Olympique e Bordeaux e que se aposentou em 2006.E MAIS:Confira o ranking dos clubes brasileiros no Tik TokO dia do mercado: Fluminense confirma retorno de Fred...Payet se recusa a reduzir salários: 'Tenho compromissos'COLUNA DE VÍDEO: Lautaro deve mexer com o mercado europeu E MAIS: