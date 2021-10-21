Na Finlândia, Lucas Morais foca em recuperação: 'Pretendo voltar ainda melhor'

Crédito: Divulgação / IF Gnistan

As lesões no futebol acabam chateando qualquer jogador, mas não o suficiente para apagar a boa temporada de Lucas Morais, atacante brasileiro do IF Gnistan, da Finlândia. No Brasil, ele começou profissionalmente no Tigres do Brasil, no Rio de Janeiro. Com direito a gol na estreia e tudo, logo cedo se mandou para a Noruega.No Kongsvinger, ficou dois anos e meio. Depois, foi para a Finlândia, onde conseguiu subir de divisão e chegar à seleção do campeonato pelo Gnistan e ser eleito o melhor jogador do time. Com sete gols em 13 jogos na última temporada, a expectativa era boa para essa; ele estava bem, mas a lesão do tornozelo atrapalhou:

- A lesão veio em um momento que eu estava jogando muito bem e me destacando. Acabei me deparando com a notícia de que teria que ser feita uma cirurgia e isso me abalou um pouco, foi difícil encarar isso nas duas primeiras semanas, mas minha esposa foi muito importante e fundamental na recuperação. Agora, estou focado em continuar recuperando, tem muito pela frente - disse.

Na atual temporada, o Gnistan, atingiu o seu objetivo de ficar na Ykonnen, que é a segunda divisão da Finlândia, mas não conseguiu subir para a primeira, que é chamada de Veikkausliiga. Mesmo assim, dados os investimentos, era algo mais difícil, segundo ele mesmo. Individualmente, o brasileiro, que jogou de lateral-direito nesta temporada, lamenta em ter ficado de fora por causa da lesão e não ter ajudado o clube:

- A temporada não foi como esperada individualmente, a lesão realmente acabou dificultando, porque eu gostaria de ter ajudado o clube a alcançar o objetivo, mas fico feliz pelos meus companheiros. Claro que jogar a primeira divisão seria o melhor, mas sabíamos das condições, então fico feliz com a permanência - falou.

Com agilidade e bom drible, Lucas ainda tem contrato com o Gnistan e fala que tem expectativa de voltar ainda melhor da lesão para competir no mais alto nível no futebol finlandês: