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Na final do Pernambucano, meia do Náutico parte para cima de árbitra após ser expulso por cotovelada

 Jean Carlos perde controle na decisão contra o Retrô após receber o cartão vermelho...
LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2022 às 19:05

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 19:05

Um fato lamentável ocorreu na tarde deste sábado, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na final do Campeonato Pernambucano. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o meia Jean Carlos, do Náutico, foi expulso após dar uma cotovelada em um jogador do Retrô no campo de ataque. Após análise do VAR, a árbitra Deborah Cecília mostrou o cartão vermelho para o jogador do Timbu, que ficou inconformado. Ele partiu para cima de Deborah e precisou ser contido por jogadores das duas equipes. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogo ficou paralisado durante alguns minutos até que atletas do Náutico conseguissem retirar Jean Carlos do gramado e levá-lo para o vestiário.
Crédito: JeanCarlossedescontrolouapósexpulsão(Foto:Reprodução

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