Na final do Pernambucano, meia do Náutico parte para cima de árbitra após ser expulso por cotovelada

Um fato lamentável ocorreu na tarde deste sábado, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na final do Campeonato Pernambucano. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o meia Jean Carlos, do Náutico, foi expulso após dar uma cotovelada em um jogador do Retrô no campo de ataque. Após análise do VAR, a árbitra Deborah Cecília mostrou o cartão vermelho para o jogador do Timbu, que ficou inconformado. Ele partiu para cima de Deborah e precisou ser contido por jogadores das duas equipes. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogo ficou paralisado durante alguns minutos até que atletas do Náutico conseguissem retirar Jean Carlos do gramado e levá-lo para o vestiário.