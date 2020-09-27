Na estreia, Suárez marca dois, dá assistência e Atlético goleia Granada

Crédito: Atlético de Madrid venceu Granada com facilidade dentro de casa (AFP

O Atlético de Madrid fez uma partida impecável contra o Granada em partida histórica para Luis Suárez. Em sua primeira partida com a camisa colchonera, o uruguaio foi responsável por dar uma assistência e marcar dois gols. O trio ofensivo formado por Diego Costa, Correa e João Félix também funcionou muito bem e o time de Simeone aplicou uma goleada por 6 a 1.

COMEÇO INTENSOO Atlético de Madrid teve um início de jogo muito bom contra o Granada e conseguiu abrir o placar logo aos nove minutos com Diego Costa aproveitando cruzamento de Correa. O centroavante começou a partida, enquanto Luis Suárez, grande contratação colchonera da temporada, iniciou o jogo no banco de reservas.

LÁ E CÁApós o gol, Saúl teve a chance de ampliar o marcador aos 16 minutos em cobrança de pênalti, mas parou no goleiro Rui Silva. A melhor oportunidade da equipe visitante na partida veio em finalização de Víctor Díaz após cobrança de falta, mas Oblak realizou boa defesa. Nos acréscimos, Diego Costa teve nova chance após receber passe em profundidade de João Félix, mas o goleiro português mandou a bola para escanteio.

TRIONa segunda etapa, em ótima jogada coletiva, Correa recebeu cruzamento de João Félix, limpou a marcação e marcou o segundo gol do jogo. O trio ofensivo funcionou novamente com o argentino encontrando o português após lindo corta luz de Diego Costa. O camisa sete deixou o zagueiro no chão para fazer 3 a 0.