Na estreia do técnico Marcio Ebert, Marítimo sub-19 goleia Brasil de Farroupilha pela Liga Serrana

O Marítimo Brasil chegou a mais uma vitória na Liga Serrana. Na estreia do técnico Márcio Ebert, o time de Canoas mostrou a sua força e goleou o Brasil de Farroupilha, por 4 a 1, fora de casa, em confronto válido pela Copa Serrana. Os gols da equipe foram marcados por Vicente, Gabriel 'Fortaleza' e Antonio 'Carioca' (2x).
Vice-campeão da Copa Agua da Pedra sub-20 pelo Esportivo de Bento Goncalves, o técnico Marcio Ebert chega ao clube carregando consigo experiência como auxiliar-técnico permanente dos profissionais do próprio Esportivo. Em seu primeiro compromisso à frente do Marítimo Brasil, o treinador fez uma análise do que pode ser feito.