Na estreia do Campeonato Inglês, Chelsea vence o Brighton fora de casa

Crédito: PETER CZIBORRA / AFP

O Chelsea começou o Campeonato Inglês com o pé direito. Nesta segunda-feira, os Blues enfrentaram o Brighton, fora de casa, e venceram por 3 a 1 no encerramento da primeira rodada. Jorginho, de pênalti, Reece James e Zouma marcaram para os londrinos, enquanto Trossard descontou.

+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEINÍCIO TÍMIDOCom o time reforçado e prometendo lutar pelo título, o início do Chelsea não foi como o esperado. Apesar de não pressionar muito, o time de Lampard abriu o placar com o volante ítalo-brasileiro Jorginho, que cobrou pênalti, sofrido por Werner, com extrema categoria.

SUSTO E REAÇÃONo segundo tempo, o Chelsea levou um susto logo no início. Com nove minutos, Trossard recebeu passe do ala Lamptey, arriscou de fora da área e Kepa Arrizabalaga não chegou na bola. Dois minutos depois, porém, Reece James acertou um chute de rara felicidade na gaveta e colocou o Chelsea na frente novamente. Dez minutos mais tarde, Zouma aproveitou escanteio pela direita, bateu de primeira, viu a bola desviar em Webster e fechou a conta.