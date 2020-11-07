Na estreia de Rogério Micale, Paraná fica no empate com o Confiança

Crédito: Reprodução/SporTV

Medindo forças pelo Brasileirão Série B, Paraná e Confiança entraram em campo na noite desta sexta-feira (6), pela 20ª rodada, no estádio Durival Britto.

Com o resultado de 1 a 1, o Tricolor chegou aos 29 pontos, subindo agora para a 6ª posição, enquanto o Dragão permaneceu na 11ª colocação com seus 25 pontos somados. No entanto, ambas as equipes terão que aguardar o complemento da rodada para saber se irão permanecer ou descer na classificação.O jogo

Com um início mais equilibrando, as duas equipes partiram pra cima em busca do gol logo antes dos 10 minutos completados. No entanto, a melhor chegada foi por parte dos Paraná, após o goleiro Rafael Santos ter afastado mal a bola, que, por sua vez, acabou ficando viva na área fazendo com que a defesa do Confiança afastasse.

Até meados dos 20 minutos, apesar de algumas investidas do Confiança, o Tricolor é quem tinha as melhores ações no jogo. Porém, sem êxito nas conclusões, o placar mantinha-se sem alterações.

Com o tempo passando, o confronto passou a ficar um pouco mais equilibrado. As melhores chances, porém, foram de Thiago Alves, que acabou acertando a trave do goleiro do Dragão, além de Guilherme Santos, que tentou responder na mesma moeda arriscando um forte chute que passou perto do gol defendido por Alisson.

Até os acréscimos, o time de Sergipe passou a ficar com mais posse de bola, mas sem conseguir criar muito. Com isso, foi a deixa para arbitragem decretar o encerramento da primeira etapa no Durival Britto.

Na volta das equipes para o segundo tempo, apenas o treinador do Paraná optou por mudanças, mudando sua dupla de atacantes colocando Andrey e Léo Castro em campo. E surtiu efeito. Após algumas chances desperdiçadas, o camisa 20, que havia entrada no intervalo, Léo Castro, recebeu bom passe de Karl para inaugurar o marcador. 1 a 0.

Com a equipe visitante em desvantagem, o técnico Daniel Paulista não pensou duas vezes e recuou aos seus suplentes. Em duas modificações, sendo a primeira com Léo Griggio entrando no jogo no lugar de Luan, e na segunda Tiago Luís entrando no lugar de Rafael Vila, o foco foi melhorar o sistema defensivo e ofensivo.

E as trocas deram um novo ânimo ao time do Confiança. Aos 27, em jogada iniciada por Guilherme Castro, o meia cruzou na área fazendo com que Nirley disputasse a bola, porém, na sobra, Reis girou e mandou pro fundo das redes. 1 a 1.