  • Na estreia de novo técnico, Fred garante a vitória do Manchester United na Premier League
Na estreia de novo técnico, Fred garante a vitória do Manchester United na Premier League

Na primeira etapa, time de Ralf Rangnick conseguiu finalizar em direção ao gol em apenas duas oportunidades. No segundo tempo, brasileiro marcou golaço de fora da área...
LanceNet

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 12:56

Na estreia de Ralf Rangnick como técnico do Manchester United, Fred garantiu a vitória dos Red Devils por 1 a 0 sobre o Crystal Palace pela Premier League. Os Diabos Vermelhos encontraram dificuldades para criar grandes ocasiões no ataque, mas não sofreram contra equipe de Patrick Vieira.POUCA CRIATIVIDADEApesar do domínio na primeira etapa, o Manchester United só finalizou em direção ao gol em duas ocasiões. Aos 22, Rashford fez jogada pelo lado esquerdo, encontrou Cristiano Ronaldo, mas o craque bateu fraco para defesa de Guaita. No ataque seguinte, o camisa sete recebeu lançamento, escorou para Bruno Fernandes chegar chutando de primeira para ótima defesa do goleiro.
LÁ E CÁNa segunda etapa, o jogo começou com o ritmo mais lento e com as equipes criando menos chances. Aos 22 minutos, Alex Telles teve a oportunidade de abrir o placar em cobrança de falta lateral, mas a batida acertou o travessão. Aos 29, o Crystal Palace quase anotou o gol após Jordan Ayer receber passe de cabeça em cobrança de escanteio, cruzar a bola na pequena área, mas ninguém chegou para empurrar para o fundo das redes.
SALVADOR DA PÁTRIAApós o susto sofrido com a chegada do Crystal Palace, o Manchester United respondeu em jogada pelo lado direito em que Greenwood recebeu passe na área, encontrou Fred um pouco mais atrás e o brasileiro finalizou de primeira para marcar um golaço e garantir a vitória dos Red Devils na estreia de Ralf Rangnick.
Crédito: Fred garantiu a vitória do Manchester United contra o Crystal Palace (PAUL ELLIS/AFP

