Na estreia de novo técnico, Fred garante a vitória do Manchester United na Premier League

Na estreia de Ralf Rangnick como técnico do Manchester United, Fred garantiu a vitória dos Red Devils por 1 a 0 sobre o Crystal Palace pela Premier League. Os Diabos Vermelhos encontraram dificuldades para criar grandes ocasiões no ataque, mas não sofreram contra equipe de Patrick Vieira.POUCA CRIATIVIDADEApesar do domínio na primeira etapa, o Manchester United só finalizou em direção ao gol em duas ocasiões. Aos 22, Rashford fez jogada pelo lado esquerdo, encontrou Cristiano Ronaldo, mas o craque bateu fraco para defesa de Guaita. No ataque seguinte, o camisa sete recebeu lançamento, escorou para Bruno Fernandes chegar chutando de primeira para ótima defesa do goleiro.
> Veja a tabela da Premier League
LÁ E CÁNa segunda etapa, o jogo começou com o ritmo mais lento e com as equipes criando menos chances. Aos 22 minutos, Alex Telles teve a oportunidade de abrir o placar em cobrança de falta lateral, mas a batida acertou o travessão. Aos 29, o Crystal Palace quase anotou o gol após Jordan Ayer receber passe de cabeça em cobrança de escanteio, cruzar a bola na pequena área, mas ninguém chegou para empurrar para o fundo das redes.
SALVADOR DA PÁTRIAApós o susto sofrido com a chegada do Crystal Palace, o Manchester United respondeu em jogada pelo lado direito em que Greenwood recebeu passe na área, encontrou Fred um pouco mais atrás e o brasileiro finalizou de primeira para marcar um golaço e garantir a vitória dos Red Devils na estreia de Ralf Rangnick.