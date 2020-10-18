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Na estreia de Lucas Paquetá, Lyon vence o Strasbourg; meia faz golaço, mas arbitragem marca impedimento

Brasileiro foi titular e ficou em campo até aos 40 minutos do segundo tempo. Jogador faz golaço por cobertura no primeiro tempo, mas arbitragem pega posição irregular do meia...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 12:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2020 às 12:46
Crédito: Divulgação / Lyon
O Lyon venceu a primeira partida fora de casa na atual edição do Campeonato Francês. Neste domingo, os Leões enfrentaram o Strasbourg e, em um jogo muito animado, venceram por 3 a 2. A partida marcou a estreia do brasileiro Lucas Paquetá pelo Lyon, que recentemente chegou à equipe.
+ VEJA A TABELA DA LIGUE 1SHOW DE DEPAY​O Lyon foi para o intervalo vencendo por 3 a 1, com dois gols de Toko Ekambi e um de Tino Kadewere. No entanto, quem roubou a cena foi o camisa 10 Memphis Depay. O capitão do Lyon deu assistências para os três gols que colocaram o clube em vantagem. Ainda antes do intervalo, os donos da casa diminuíram com Habib Diallo. Na etapa final, Jean-Eudes Aholou fez o segundo do Strasbourg, mas ficou por isso mesmo.

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