Na estreia de Lucas Paquetá, Lyon vence o Strasbourg; meia faz golaço, mas arbitragem marca impedimento

O Lyon venceu a primeira partida fora de casa na atual edição do Campeonato Francês. Neste domingo, os Leões enfrentaram o Strasbourg e, em um jogo muito animado, venceram por 3 a 2. A partida marcou a estreia do brasileiro Lucas Paquetá pelo Lyon, que recentemente chegou à equipe.

+ VEJA A TABELA DA LIGUE 1SHOW DE DEPAY​O Lyon foi para o intervalo vencendo por 3 a 1, com dois gols de Toko Ekambi e um de Tino Kadewere. No entanto, quem roubou a cena foi o camisa 10 Memphis Depay. O capitão do Lyon deu assistências para os três gols que colocaram o clube em vantagem. Ainda antes do intervalo, os donos da casa diminuíram com Habib Diallo. Na etapa final, Jean-Eudes Aholou fez o segundo do Strasbourg, mas ficou por isso mesmo.