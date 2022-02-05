Na estreia de Lampard no comando, Everton vence o Brentford na Copa da Inglaterra com gol de Richarlison

O Everton segue vivo na Copa da Inglaterra. Neste sábado, no Goodison Park, os Toffees receberam o Brentford e a equipe azul venceu por 4 a 1, garantindo vaga nas oitavas de final. Os gols foram marcados por Mina, Richarlison, Holgate e Townsend. Ivan Toney fez para os londrinos.Ex-zagueiro do Palmeiras, Mina abriu o placar de cabeça aos 31 minutos, depois de cobrança de escanteio. Ainda na etapa inicial, o brasileiro Richarlison ampliou o marcador depois de receber passe pelo alto do compatriota Allan. Foi o quinto gol do Pombo na temporada.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League