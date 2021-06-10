Na estreia de Danilo, Corinthians recebe o Santos no Brasileirão sub-23

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Nesta quinta-feira, o Corinthians sub-23 entrará em campo pela primeira vez oficialmente na temporada de 2021. O elenco de transição abre o Campeonato Brasileiro de Aspirantes enfrentando o Santos, na Fazendinha, às 15h. Será também a estreia de Danilo como técnico do elenco de transição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos

O ex-jogador do Timão entre os anos de 2010 e 2018, fez 359 jogos, 35 gols e conquistou nove títulos nestes quase dez anos vestindo o manto alvinegro. Na última quarta-feira, ele concedeu sua primeira entrevista coletiva no cargo de técnico e falou da expectativa para sua estreia oficial na beira do campo.

- Confesso que o início é meio complicado. Eu estava acostumado a chegar e colocar a chuteira, porém agora muda tudo. Preciso preparar treinamento, estilo de jogo, tática. Mas o bom é que temos um grupo evoluindo aos poucos, estamos ansiosos e preparados para estrear no Brasileiro de Aspirantes.Danilo finalizou a preparação para a partida contra o Santos comandando um tradicional rachão para o elenco de transição. Ao todo, 20 atletas foram relacionados para o clássico desta quinta-feira. Um dos objetivos do treinador é que alguns desses jogadores possam ser "pinçados" pelo profissional, podendo inclusive ajudar Sylvinho na montagem do grupo para esta temporada.

- Com a competição começando, vai ser muito bom para ele (Sylvinho) acompanhar os jogadores do sub-23. Esse elo é fundamental. Às vezes, precisa de algum atleta e a gente coloca para completar treino. O sub-23 tem muitos jogadores sendo preparados para o profissional - comentou.

Por fim, ainda em sua coletiva na última quinta-feira, o ídolo da Fiel explicou um pouco de como pretende montar seu time, ou seja, como é seu estilo de jogo agora na função de treinador do Timão. Segundo Danilo, há semelhanças com o que pensa Sylvinho por conta desse intercâmbio com o professional.

- Priorizo muito a posse da bola. Ao mesmo tempo, sem a bola, tem o perde-pressiona, cada um no seu posicionamento. A partir disso, você acaba errando menos. Com certeza, estamos ligados ao profissional. Essa amizade com o Sylvinho, com o pessoal do profissional, ajuda muito até mesmo para ver algum atleta que está jogando embaixo e pode jogar em cima - concluiu.