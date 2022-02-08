Na estreia de Bruno Guimarães, Newcastle vence o Everton e deixa a zona de rebaixamento do Inglês

Adeus, Z-3. Nesta terça-feira, pelo Campeonato Inglês, o Newcastle recebeu o Everton e os Magpies venceram os Toffees por 3 a 1, saindo da zona de rebaixamento com o resultado. Holgate (contra), Fraser e Trippier marcaram para o time da casa, que viu Bruno Guimarães entrar no fim e fazer sua estreia. Lascelles (contra) foi o responsável pelo gol do time de Richarlison.COINCIDÊNCIASO primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1 no St. James' Park, com um gol contra para cada lado. O Everton abriu o placar aos 36 minutos. Depois de falta cobrada na área, Holgate chutou, a zaga do Newcastle cortou, mas a bola bateu em Lascelles e morreu no fundo das redes. Dois minutos depois, Lascelles cabeceou após escanteio, a bola bateu na trave, voltou em Holgate e entrou.
VIRA, VIROUNo segundo tempo só deu Newcastle. Aos dez minutos, Saint-Maximin recebeu na esquerda, invadiu a área e cruzou na medida para Fraser completar para o gol. Aos 35, Trippier, reforço da janela de inverno, bateu falta com perfeição e deu números finais à partida.
BG EM CAMPOReforço mais badalado da janela de inverno do Newcaslte, o brasileiro Bruno Guimarães fez sua estreia com a camisa dos Magpies. O camisa 39, no entanto, pouco apareceu, já que entrou em campo apenas aos 44 minutos do segundo tempo. Apesar disso, o meio-campista foi muito festejado pelos torcedores.
SEQUÊNCIANewcastle e Everton voltam a campo no fim de semana, ambos pelo Campeonato Inglês. Os Toffees encaram o Leeds United, no Goodison Park, no sábado, enquanto os Magpies têm compromisso com o Aston Villa, no domingo, novamente no St. James' Park.