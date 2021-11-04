Na estreia de Antonio Conte, Tottenham vence o Vitesse com invasão no campo e expulsões

Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP

O Tottenham levou um susto, mas conquistou mais uma vitória na Conference League. Na tarde desta quinta, os Spurs venceram o Vitesse, da Holanda, por 3 a 2, em uma partida marcada por três expulsões e invasão no gramado de torcedores da equipe holandesa, e que marcou a estreia do novo treinador da equipe, Antonio Conte. Son, Lucas Moura e Rasmussen (contra) marcaram os gols ingleses, enquanto Bero e Rasmussen, dessa vez a favor, descontaram para os visitantes.NA FRENTEO Tottenham conseguiu abrir uma grande vantagem no placar apenas nos primeiros 30 minutos. Son e Lucas Moura marcaram os primeiros gols para a equipe londrina, e Rasmussen marcou contra para fazer o terceiro do time dos Spurs.

REAÇÃOCom uma larga desvantagem no placar, o Vitesse parecia sofrer com o que deveria ser uma goleada, mas conseguiu reagir no primeiro tempo. Autor do gol contra, Ramussen marcou para o time holandês, e Matus Bero diminuiu a vantagem do Tottenham.

EXPULSÕESO destaque do segundo tempo não foi um lance em específico, mas sim as grandes expulsões das duas equipes. O zagueiro Cristian Romero foi expulso pelo Tottenham e, no fim do jogo, o Vitesse teve o zagueiro Doekhi e o goleiro Schubert expulsos.

CONFUSÃOAs expulsões foram além do campo, e torcedores do Vitesse, visitantes na partida desta quinta-feira, invadiram o campo do Tottenham Hotspur Stadium.