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Na estreia de Antonio Conte, Tottenham vence o Vitesse com invasão no campo e expulsões

Em partida que contou com três expulsões, Tottenham abre larga vantagem, Vitesse reage, mas 3 a 2 é mantido...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 19:03

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 19:03

Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP
O Tottenham levou um susto, mas conquistou mais uma vitória na Conference League. Na tarde desta quinta, os Spurs venceram o Vitesse, da Holanda, por 3 a 2, em uma partida marcada por três expulsões e invasão no gramado de torcedores da equipe holandesa, e que marcou a estreia do novo treinador da equipe, Antonio Conte. Son, Lucas Moura e Rasmussen (contra) marcaram os gols ingleses, enquanto Bero e Rasmussen, dessa vez a favor, descontaram para os visitantes.NA FRENTEO Tottenham conseguiu abrir uma grande vantagem no placar apenas nos primeiros 30 minutos. Son e Lucas Moura marcaram os primeiros gols para a equipe londrina, e Rasmussen marcou contra para fazer o terceiro do time dos Spurs.
REAÇÃOCom uma larga desvantagem no placar, o Vitesse parecia sofrer com o que deveria ser uma goleada, mas conseguiu reagir no primeiro tempo. Autor do gol contra, Ramussen marcou para o time holandês, e Matus Bero diminuiu a vantagem do Tottenham.
EXPULSÕESO destaque do segundo tempo não foi um lance em específico, mas sim as grandes expulsões das duas equipes. O zagueiro Cristian Romero foi expulso pelo Tottenham e, no fim do jogo, o Vitesse teve o zagueiro Doekhi e o goleiro Schubert expulsos.
CONFUSÃOAs expulsões foram além do campo, e torcedores do Vitesse, visitantes na partida desta quinta-feira, invadiram o campo do Tottenham Hotspur Stadium.
SEQUÊNCIAPela Premier League, o Tottenham enfrenta o Everton às 11h (de Brasília) de domingo. Já pela Eredivisie, o Vitesse enfrenta o Utrecht às 12:45h (de Brasília) de domingo.

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