Na estreia de Alex, São Paulo sub-20 vence o Athletico-PR pelo Brasileiro

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Athletico-PR por 1 a 0, em Cotia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O jogo marcou a estreia do treinador Alex como comandante do Tricolor e PC Oliveira como auxiliar.

Baixe o app de resultados do LANCE!

Com vários jogadores promovidos da equipe sub-17, o São Paulo começou melhor na partida e logo aos três minutos, Pedrinho pegou o rebote da defesa e finalizou colocado. O goleiro desviou para escanteio. Guilherme, de cabeça após cobrança de falta, levou perigo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! No final da primeira etapa, o São Paulo abriu o placar. Nathan partiu em velocidade pela direita e fez o cruzamento na medida para Marquinhos, que cabeceou sem chances de defesa no canto direito. A segunda etapa foi de um jogo mais cadenciado, sem muitas chances de gols para ambas as equipes.