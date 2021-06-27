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futebol

Na estreia de Alex, São Paulo sub-20 vence o Athletico-PR pelo Brasileiro

Marquinhos marcou o gol da vitória são-paulina por 1 a 0, em Cotia. Jogo marcou a estreia do técnico e ex-jogador Alex como comandante da equipe da base do Tricolor...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 18:08
Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Athletico-PR por 1 a 0, em Cotia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O jogo marcou a estreia do treinador Alex como comandante do Tricolor e PC Oliveira como auxiliar.
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Com vários jogadores promovidos da equipe sub-17, o São Paulo começou melhor na partida e logo aos três minutos, Pedrinho pegou o rebote da defesa e finalizou colocado. O goleiro desviou para escanteio. Guilherme, de cabeça após cobrança de falta, levou perigo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! No final da primeira etapa, o São Paulo abriu o placar. Nathan partiu em velocidade pela direita e fez o cruzamento na medida para Marquinhos, que cabeceou sem chances de defesa no canto direito. A segunda etapa foi de um jogo mais cadenciado, sem muitas chances de gols para ambas as equipes.
Agora, o São Paulo vai a Minas Gerais para enfrentar o América-MG na próxima quarta-feira (30). A partida será às 15h no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte,

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