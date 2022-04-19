  • Na estreia da Série D, Trem surpreende e Porto Velho vence Naútico-RR; confira o resumo
Na estreia da Série D, Trem surpreende e Porto Velho vence Naútico-RR; confira o resumo

LanceNet

18 abr 2022 às 22:38

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 22:38

A 1ª rodada do Brasileirão Série D 2022 começou bastante agitada. Nesta segunda-feira (18), o Trem empatou, em 2 a 2, com o Rio Branco-AC, com gol no apagar das luzes. Enquanto isso, o Porto Velho dominou o Náutico-RR, garantindo o triunfo por 3 a 0.
Com o resultado, o Trem e o Rio Branco ficam na 4ª e 5ª colocação do Grupo 1, respectivamente. Cada dia soma um ponto. Enquanto isso, com o triunfo, o Porto Velho fica na 1ª colocação da mesma chave. Já o Náutico-RR termina a rodada na lanterna.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTrem 2 x 2 Rio Branco-AC
Jogando no Estádio Zerão, em Macapá, o Rio Branco dominou o duelo, principalmente na segunda etapa, mas os mandantes surpreenderam no final. Os times fizeram um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. O Trem abriu o placar aos 25. Depois de escanteio cobrado por Neto, Tiago Félix tocou de primeira e marcou.
No segundo tempo, o Rio Branco entrou em campo para sair com um triunfo. Aos 35, a equipe visitante empatou com Deco, que aproveitou um chute forte de Luan. Aos 42, o time do Acre garantiu a virada. Matheus Hassen dominou e chutou forte e rasteiro. No final, o Trem deixou tudo igual. Aos 52, Dudu aproveitou rebote e mandou uma bomba, morrendo no fundo da rede.
Náutico-RR 0 x 3 Porto Velho​Jogando no Estádio Canarinho, o Porto Velho mostrou mais vontade para jogar e dominou o duelo. Dessa maneira, incomodou a saída de bola do Náutico, que nem chegou perto de balançar as redes. No primeiro tempo, o time da casa teve três boas chances de balançar as redes. Aos 18, os visitantes abriram. Yan Philippe tocou para Pablo garantir o 1 a 0.
Aos 46, Marquinhos levou vermelho. Aos 15 na segunda etapa, o Porto Velho teve um pênalti marcado, convertido por Yan Phillipe, que garantiu no rebote. Por fim, aos 39, Kiko Alagoano deslocou o goleiro e anotou o 3 a 0.
Crédito: (Foto:Reprodução/Internet

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos

