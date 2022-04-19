Na estreia da Série D, Trem surpreende e Porto Velho vence Naútico-RR; confira o resumo

A 1ª rodada do Brasileirão Série D 2022 começou bastante agitada. Nesta segunda-feira (18), o Trem empatou, em 2 a 2, com o Rio Branco-AC, com gol no apagar das luzes. Enquanto isso, o Porto Velho dominou o Náutico-RR, garantindo o triunfo por 3 a 0.
Com o resultado, o Trem e o Rio Branco ficam na 4ª e 5ª colocação do Grupo 1, respectivamente. Cada dia soma um ponto. Enquanto isso, com o triunfo, o Porto Velho fica na 1ª colocação da mesma chave. Já o Náutico-RR termina a rodada na lanterna.Trem 2 x 2 Rio Branco-AC
Jogando no Estádio Zerão, em Macapá, o Rio Branco dominou o duelo, principalmente na segunda etapa, mas os mandantes surpreenderam no final. Os times fizeram um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. O Trem abriu o placar aos 25. Depois de escanteio cobrado por Neto, Tiago Félix tocou de primeira e marcou.
No segundo tempo, o Rio Branco entrou em campo para sair com um triunfo. Aos 35, a equipe visitante empatou com Deco, que aproveitou um chute forte de Luan. Aos 42, o time do Acre garantiu a virada. Matheus Hassen dominou e chutou forte e rasteiro. No final, o Trem deixou tudo igual. Aos 52, Dudu aproveitou rebote e mandou uma bomba, morrendo no fundo da rede.
Náutico-RR 0 x 3 Porto VelhoJogando no Estádio Canarinho, o Porto Velho mostrou mais vontade para jogar e dominou o duelo. Dessa maneira, incomodou a saída de bola do Náutico, que nem chegou perto de balançar as redes. No primeiro tempo, o time da casa teve três boas chances de balançar as redes. Aos 18, os visitantes abriram. Yan Philippe tocou para Pablo garantir o 1 a 0.
Aos 46, Marquinhos levou vermelho. Aos 15 na segunda etapa, o Porto Velho teve um pênalti marcado, convertido por Yan Phillipe, que garantiu no rebote. Por fim, aos 39, Kiko Alagoano deslocou o goleiro e anotou o 3 a 0.