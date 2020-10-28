Na estreia da Copa do Brasil, Corinthians contará com 'torcida virtual' na Neo Química Arena

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians faz a sua estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h30, diante do América-MG, na Neo Química Arena e a primeira partida do Timão na competição nacional contará mais uma vez com a presença “virtual” de seus torcedores, mesmo com portões fechados devido à pandemia de coronavírus.Lançado no primeiro semestre, o projeto “O Timão é a Sua Casa” leva para a casa corintiana fotos personalizadas de torcedores que ficarão em exposição até a reabertura dos portões ao público ou até o final de 2020. O torcedor interessado em garantir presença nos jogos da equipe alvinegra tem duas opções de interação: a aplicação de fotos da torcida em um bandeirão ou em totens personalizados distribuídos nas cadeiras do estádio.

Luiz Fernando Ferreira, CEO da ESM Sports Business, empresa responsável pelo projeto, explica a ativação, que tem como objetivo ajudar clube e torcedor.

- Queremos trazer o torcedor para o jogo, com a segurança do isolamento social que o momento pede. O Corinthians sempre teve uma relação de muita proximidade e paixão com sua torcida, e acreditamos que essa presença, mesmo que por fotos, ajude o torcedor a apoiar o Timão, e faz com que o elenco veja que milhares de fãs seguem apoiando o clube - afirmou Luiz.

A ação é válida para torcedores de todo o Brasil. Entre os participantes da ação está Cássio, ídolo do Timão. O goleiro alvinegro adquiriu dois totens e presenteou os dois filhos: Felipe, de 5 anos, e Maria Luiza, de 2. Multicampeão pelo Corinthians, o arqueiro iniciará a busca pelo inédito título mais motivado.