Na despedida do Português, Porto perde para o Braga de virada

Crédito: Fransergio fez o gol da vitória, que colocou o Braga na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa (MIGUEL RIOPA / AFP

Na despedida do Campeonato Português, o campeão Porto perdeu, de virada, para o Braga, por 2 a 1, no estádio Municipal. Durante a partida, os Dragões abriram o placar com Matheus Uribe, no primeiro tempo, mas donos da casa viraram com Ricardo Horta e Fransergio, na etapa final.

A temporada não acabou para o Porto. No próximo dia primeiro de agosto, os Dragões jogam contra o principal rival, o Benfica, pela final da Taça de Portugal. Já o Braga terminou o campeonato na terceira posição e irá disputar a fase de grupos da Liga Europa. Além disso, com a classificação, o clube irá receber uma quantia de 3 milhões de euros.

Confira a classificação do Campeonato Português

O poder do campeãoMesmo com o título garantido, o Porto começou o jogo mostrando um bom futebol com boa troca de passes e posse de bola. Com isso, de maneira natural, a equipe abriu o placar aos 8. Corona deu um belo passe para Matheus Uribe, dentro da área, colocar a bola no fundo das redes do goleiro adversário. Após o gol, a equipe de Sérgio Conceição controlou bem a partida e não deixou o Braga reagir.

Olha o VAR aí!No final do primeiro tempo, o Porto teve a chance de ampliar o placar. Sérgio Oliveira encontrou espaço na área após um cruzamento e cabeceou no fundo das redes. No entanto, o VAR foi acionado e o árbitro Manuel Jorge Sousa anulou o gol. Durante a primeira parte do jogo, os visitantes foram melhores na partida, mas não conseguiram ampliar o marcador.