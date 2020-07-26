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Na despedida do Português, Porto perde para o Braga de virada

Dragões abrem o placar com Matheus Uribe, mas donos da casa viram com Ricardo Horta e Fransergio viram a partida e levam o Braga a fase de grupo da próxima Liga Europa...

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 23:09

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 23:09
Crédito: Fransergio fez o gol da vitória, que colocou o Braga na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa (MIGUEL RIOPA / AFP
Na despedida do Campeonato Português, o campeão Porto perdeu, de virada, para o Braga, por 2 a 1, no estádio Municipal. Durante a partida, os Dragões abriram o placar com Matheus Uribe, no primeiro tempo, mas donos da casa viraram com Ricardo Horta e Fransergio, na etapa final.
A temporada não acabou para o Porto. No próximo dia primeiro de agosto, os Dragões jogam contra o principal rival, o Benfica, pela final da Taça de Portugal. Já o Braga terminou o campeonato na terceira posição e irá disputar a fase de grupos da Liga Europa. Além disso, com a classificação, o clube irá receber uma quantia de 3 milhões de euros.
Confira a classificação do Campeonato Português
O poder do campeãoMesmo com o título garantido, o Porto começou o jogo mostrando um bom futebol com boa troca de passes e posse de bola. Com isso, de maneira natural, a equipe abriu o placar aos 8. Corona deu um belo passe para Matheus Uribe, dentro da área, colocar a bola no fundo das redes do goleiro adversário. Após o gol, a equipe de Sérgio Conceição controlou bem a partida e não deixou o Braga reagir.
Olha o VAR aí!No final do primeiro tempo, o Porto teve a chance de ampliar o placar. Sérgio Oliveira encontrou espaço na área após um cruzamento e cabeceou no fundo das redes. No entanto, o VAR foi acionado e o árbitro Manuel Jorge Sousa anulou o gol. Durante a primeira parte do jogo, os visitantes foram melhores na partida, mas não conseguiram ampliar o marcador.
A virada e a fase de grupos da Liga EuropaNo segundo tempo, o Braga cresceu no jogo, e começou a não dar espaço para o Porto. Até que aos 8, a bola chegou até Ricardo Horta que acertou um belo chute fora do alcance de Diogo Meireles Costa. Em outra boa chegada do Braga, Palhinha bateu, mas o arqueiro dos Dragões fez boa defesa. Aos 20, Fransergio recebeu um passe rasteiro dentro da área e marcou o gol da importante vitória do Braga.

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