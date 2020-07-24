Na despedida do Português, atual campeão Porto visita o Braga

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Neste sábado, o Campeonato Português 2019/20 chegará ao fim e o atual campeão Porto visitará o Braga, no estádio Municipal, às 17h15 (horário de Brasília). Em uma temporada memorável para os Dragões, a equipe já se planeja para enfrentar o maior rival Benfica na final da Taça de Portugal, dia primeiro de agosto.

Em coletiva de imprensa, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, mostrou uma camisa que traz o símbolo da conquista do campeonato e reconheceu que está orgulhoso de sua equipe. A equipe fez uma excelente campanha, e tem 82 pontos, com 26 vitórias em 33 rodadas.

- O logotipo é bonito e fruto de muito trabalho durante uma época inteira e bem longa. Foi difícil para toda a gente e esta é última antevisão para o campeonato, pelo que acredito que para vocês também não foi nada fácil. Obrigado a todos por me aturarem. Não é nada fácil. Ter na camisola o símbolo de campeão é um gosto tremendo -, afirmou Conceição.

Já o treinador do Braga, Artur Jorge, exaltou a campanha de sua equipe, mas ressaltou que o time ainda pode conquistar a terceira posição. Ele apontou a receita do sucesso para esta partida: agressividade, dinâmica e coesão da sua equipa.

- Estamos satisfeitos por estarmos na luta até ao fim pelo terceiro lugar. Sabemos que temos que fazer a nossa parte, vencer o FC Porto e esperar que o Sporting CP perca - opinou, e completou.