Na despedida de David Silva da Premier League, De Bruyne dá show, iguala Henry, e City goleia o Norwich

Crédito: SHAUN BOTTERILL / AFP

Mais um passeio. Na despedida do Manchester City do Campeonato Inglês, o time de Pep Guardiola não tomou conhecimento do já rebaixado Norwich e atropelou o adversário por 5 a 0. No jogo que ficou marcado pela despedida de David Silva da Premier League, Gabriel Jesus, De Bruyne (duas vezes), Sterling e Mahrez marcaram para os Sky Blues.

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DESPEDIDAO meia espanhol David Silva fez sua última partida com a camisa do Manchester City pelo Campeonato Inglês. Em final de contrato, o jogador, há 10 anos no clube, terá pela frente ainda a Liga dos Campeões, em agosto. O camisa 21 até que tentou balançar as redes, mas viu o goleiro Krul inspirado para evitar seu gol. No segundo tempo, o 'Mago' foi substituído para a entrada de Bernardo Silva e foi aplaudido por todas as pessoas que estavam no Etihad Stadium.

GOLAÇOS E RECORDEO meia Kevin De Bruyne entrou em campo determinado a, pelo menos, empatar com o francês Thierry Henry na liderança de maiores assistentes da competição em uma única edição. O belga entrou em campo com 19, uma a menos que o ex-jogador do Arsenal e deu o passe para Sterling marcar no segundo tempo, empatando com o ex-Gunners. Porém, o jogo também ficou marcado por dois golaços de De Bruyne, nos minutos finais dos dois tempos. O primeiro de fora da área e o segundo pegando rebote e batendo com categoria.

LUVA DE OUROQuem também saiu de campo comemorando foi o goleiro brasileiro Ederson, que terminou o Campeonato Inglês com a Luva de Ouro, prêmio dado ao goleiro que passa mais jogos sem sofrer gols. O camisa 31 começou a rodada empatado com Nick Pope, do Burnley, com 15 clean sheats (jogos sem ser vazados). No entanto, o Burnley perdeu para o Bhighton e Ederson ficou com o prêmio.