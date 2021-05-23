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Na despedida de Aguero, argentino marca dois e Manchester City goleia o Everton pela Premier League

Equipe de Guardiola teve um bom primeiro tempo, mas sofreu susto com penalidade. Aguero entrou na segunda etapa e foi o grande nome da partida com dois gols...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 13:52

LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 13:52
Crédito: City encerra temporada com grande vitória sobre o Everton (PETER POWELL / POOL / AFP
O Manchester City encerrou a Premier League com grande vitória sobre o Everton por 3 a 0 antes da final da Champions League. O time de Guardiola contou com grande participação de brasileiros, uma vez que Gabriel Jesus marcou um lindo gol e Ederson defendeu uma cobrança de pênalti quando os mandantes ganhavam por 2 a 0.INÍCIO ANIMADOO Everton teve a primeira chance da partida com Calvert-Lewin recebendo passe pelo lado direito e finalizando para ótima defesa de Ederson. O City respondeu com De Bruyne encontrando Jesus bater para intervenção de Pickford. Aos 11 minutos, o belga recebeu passe de Mahrez e finalizou da entrada da área para abrir o placar para a equipe de Guardiola.
> Veja a tabela da Premier League
BRASILEIROS DÃO SHOWNo ataque seguinte, os visitantes erraram na saída de bola, Jesus foi encontrado pelo lado esquerdo, driblou o zagueiro e ampliou o marcador. Aos 36 minutos, o Everton teve chance de descontar após Richarlison sofrer pênalti, mas Ederson defendeu a cobrança de Sigurdsson. No final da primeira etapa, Mahrez recebeu passe de fora da área e carimbou o travessão.
LENDANa segunda etapa, Foden foi encontrado dentro da área por Sterling, limpou a marcação e marcou o terceiro gol do time. Aos 20 minutos, Aguero entrou em campo e precisou de apenas cinco para aproveitar erro na saída de bola do Everton, driblar o marcador e finalizar de trivela para o fundo das redes. Aos 31, o argentino recebeu cruzamento e marcou seu segundo gol na partida.
RECORDECom os dois gols, Aguero chegou a marca de 184 gols na Premier League com a camisa do Manchester City e ultrapassou Wayne Rooney como maior artilheiro da competição por um único clube. O centroavante deixa o Manchester City como 4º maior artilheiro do Campeonato Inglês após 10 anos servindo a equipe.

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