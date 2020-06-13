Na Coreia do Sul, brasileiro marca e garante a vitória do Ulsan

Um gol de muita raça do atacante brasileiro Junior Negrão, aos 43 minutos do segundo tempo, definiu a dura vitória do Ulsan Hyundai sobre o Seongnam por 1 a 0 pela sexta rodada do Campeonato Sul-coreano. O jogo foi realizado sem a presença de público, um dos protocolos da competição sul-coreana para evitar qualquer proliferação de contágio por causa do Coronavírus.

O jogo foi equilibrado com os times criando poucas chances de gol. Porém, aos 43 minutos, após jogada pela direita, Junior Negrão dominou e, mesmo marcado, por dois jogadores encontrou espaço para um chute mascado que entrou chorando no canto direito do goleiro.

O resultado manteve o Ulsan em segundo lugar, com 14 pontos, uma menos do que o líder Jeonbuk, que venceu o lanterna Ineon (dois pontos) por 1 a 0. O Seongnam tem oito pontos, em sexto lugar.E MAIS:Bayern vence e fica a uma vitória do título da BundesligaMilan acerta a contratação de jovem lateral francês do LyonDIÁRIO L! DA COPA DE 70: A véspera do duelo contra o PeruAs atrações esportivas que rolam na TV neste fim de semanaA evolução das maiores torcidas do Brasil entre 1998 e 2020 E MAIS: