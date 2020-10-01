Na China, Tiquinho Soares cumpre isolamento obrigatório e mantém a forma física em quarto de hotel

Crédito: Tiquinho Soarescumpre o isolamento de 14 dias no quarto de um hotel na China e será apresentado ao Tianjin Teda na próxima semana (Divulgação/BM Press

Tiquinho Soares foi confirmado oficialmente como reforço do Tianjin Teda, da China, nesta quinta-feira. Já no país asiático há uma semana, o atacante cumpre o isolamento de 14 dias no quarto de um hotel. No local, ele aproveita para manter a forma física fazendo exercícios na esteira e na bicicleta.

O jogador paraibano chega ao time chinês após se destacar pelo Porto. Na equipe azul e branca fez 140 jogos e marcou 64 gols. Além disso, Tiquinho Soares tornou-se campeão português duas vezes, venceu a Taça de Portugal e Supertaça Cândido de Oliveira.

- O clube me passou um cronograma de treinamento e faço sozinho no quarto. Tem um amigo que vai me passando tudo certinho e vou fazendo por chamada de vídeo junto com ele. Faço isso todos os dias para ficar bem preparado em busca de ajudar o grupo do meu novo clube, assim que estiver liberado da quarentena - comentou o atleta, que deve ser apresentado na próxima semana no Tianjin Teda.

Após desembarcar na cidade de Tianjin, o jogador seguiu obrigatoriamente ao lado das pessoas que estavam no voo com ele para um hotel pago pelo próprio governo chinês. Enquanto fica duas semanas confinado, os funcionários do local, onde o atacante está hospedado, deixam a comida na porta.